بسبب خلافات.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة البحيرة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام زوجها بالتعدى عليها بالسب بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول (القائمة على النشـر، والديها) ، طرف ثان (زوج الأولى، شقيقه والدهما) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات المصاهرة بينهم تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب.

أمكن ضبط طرفـى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.