الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلا إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في الفترة من الخميس 28 مايو وحتى الإثنين 1 يونيو 2026، كاشفة عن تباين في درجات الحرارة وظهور عدة ظواهر جوية بمختلف المحافظات.

الملامح العامة للطقس

وأفاد خبراء الأرصاد بأنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يصبح شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد. أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة



وحذرت الهيئة من مجموعة من الظواهر الجوية المتفرقة على مدار الأيام المقبلة، وجاءت كالآتي:

شبورة مائية كثيفة: تتكون في الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فرص سقوط أمطار: تشهد مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فرصاً لسقوط أمطار خفيفة، وذلك يوم الخميس 28 مايو على فترات متقطعة.

نشاط الرياح: تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، وذلك طوال الفترة من الخميس إلى الإثنين.

تطور درجات الحرارة خلال أيام العيد

وكشف بيان الهيئة عن تصاعد تدريجي في درجات الحرارة بمختلف القطاعات على مدار الـ 5 أيام المقبلة، لتسجل كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تبدأ إجازة العيد بـ 31 درجة للعظمى يومي الخميس والجمعة، لترتفع تدريجياً وتصل إلى 33 درجة بحلول يوم الإثنين (الصغرى تتراوح بين 20 إلى 21 درجة).

السواحل الشمالية: تسجل درجات حرارة لطيفة تبدأ من 25 درجة نهاراً في بداية العيد، وتصل إلى 28 درجة يوم الإثنين (الصغرى تتراوح بين 18 إلى 20 درجة).

شمال الصعيد: تشهد طقساً حاراً يرتفع من 34 درجة يوم الخميس، ليصل إلى 36 درجة في ختام إجازة العيد يوم الإثنين (الصغرى تتراوح بين 20 إلى 23 درجة).

جنوب الصعيد: تسود أجواء شديدة الحرارة؛ حيث تسجل الحرارة العظمى 37 درجة يوم الخميس، وتواصل الارتفاع لتصل إلى 40 درجة مئوية يوم الإثنين (الصغرى تتراوح بين 25 إلى 27 درجة).

وأهابت الهيئة بالمواطنين والسائقين توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.