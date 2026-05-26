الحجاج يودعون عرفات بالدعاء والابتهال استعدادًا للنفرة إلى مزدلفة

قال عمرو شهاب، موفد قطاع الأخبار في مشعر عرفات، إن الحجاج يستغلون الدقائق المتبقية من يوم عرفة في الابتهال والدعاء والمناجاة، ومنهم من بدأ بالفعل بالتحرك لنفرته إلى مزدلفة، ثم يجمع الحصى، ثم يذهب للمبيت في منى، الأمور هنا تسير بانسيابية شديدة، والأجواء الإيمانية والمشهد الإيماني طاغيان على أي شيء وكل شيء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، على قناة إكسترا نيوز، أنه من ضمن المشاهد المبهجة الآن أن كل الحجاج، وهم يجلسون في انتظار الحافلات التي تقلهم إلى مشعر مزدلفة، لا يكفون عن الابتهال، ولا يكفون عن الدعاء والعبادة والمناجاة.

وتابع: "وسط هذه المشاهد الإيمانية والروحية، لا نستطيع أن ننكر دور البعثات المصرية المختلفة التي ساهمت بشكل كبير في تيسير هذا المشهد الإيماني الخالص، فبعثة وزارة الحج ووزارة السياحة، وهي صاحبة النصيب الأكبر من عدد الحجاج المصريين، بحوالي 52%، تعمل كخلية نحل منذ بداية موسم الحج وحتى الآن".

وواصل: "هناك لجان تتفقد الأوضاع بشكل كامل، وتتابع مع الحجاج داخل الخيام كل ما يستجد، وفق البيانات المعلنة تباعًا طوال اليوم، وهذه اللجان تقوم بالتفتيش على المخيمات، ومتابعة أوضاع التكييف والمبردات والطاقة الكهربائية الموجودة داخل المخيمات، وأيضًا متابعة أحوال الحجاج، وهل لديهم أي شكاوى أو استفسارات أو ما شابه ذلك، كما يتابعون مع البعثة الطبية كل ما يستجد بشأن رعاية الحالات المزمنة طبيًا، وكذلك الحالات التي تستدعي علاجًا طارئًا في هذا اليوم".

وأشار إلى الجهود الفائقة من المملكة العربية السعودية، التي أثرت هذا اليوم بشكل غير مسبوق، إذ تم تيسير موسم الحج بهذه الطريقة الحديثة، فالرقمنة كانت سيدة الموقف هنا؛ تطبيقات، ومستشعرات ذكية، وكل ما يخص التقنيات الرقمية المتعلقة بأعداد الحجاج ومتابعتهم لحظة بلحظة، كانت توفره سلطات المملكة العربية السعودية في هذا اليوم.

