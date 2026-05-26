حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى المزدلفة بعد وقفة عرفات

بدأ حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى مشعر المزدلفة، عقب انتهاء يوم عرفة، في مشهد إيماني مهيب يعكس روح الطاعة والانقياد، حيث ينفر الحجيج بعد غروب الشمس اقتداءً بسنة النبي ﷺ.

صلاتي المغرب والعشاء

ويؤدي الحجاج في المزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يبيتون بها حتى فجر يوم النحر، قبل أن يلتقطوا الحصى استعدادًا لرمي الجمرات في مشعر منى، ضمن مناسك الحج المتتابعة.

حركة الحجيج بين المشاعر المقدسة

وتأتي هذه المرحلة في أجواء يسودها التنظيم والانسيابية، مع تيسير حركة الحجيج بين المشاعر المقدسة، في واحدة من أعظم الرحلات الإيمانية التي يعيشها المسلمون من شتى بقاع الأرض.

تنقل الحجيج بين عرفات والمزدلفة

وتواصل قناة الناس نقل تغطيتها الحية والمباشرة من المشاعر المقدسة، حيث ترصد لحظة بلحظة تفاصيل تنقل الحجيج بين عرفات والمزدلفة في بث ممتد يعكس روحانية المشهد وعظمة الشعيرة.