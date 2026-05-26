الهلال الأحمر السعودي يشرح طريقة الاستجابة الاستباقية في موسم الحج

محمد البدوي

قال الدكتور تيمور جان، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي، إن هيئة الهلال الأحمر السعودي تنطلق بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم الحج بشكل عام، ويوم عرفة بشكل خاص.

الطرق المؤدية إلى المخيمات

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الفرق الراجلة، والفرق المعتمدة على الآليات الخفيفة تنتشر بشكل واسع ومكثف ومدروس حول مشعر عرفات، بالتمركز حول جبل الرحمة، ومسجد نمرة، والطرق المؤدية إلى المخيمات.

التعامل مع الحالات

وأوضح أنه من المخيمات تنتشر فرقنا بشكل مكثف ومدروس، بحيث تكون قريبة من ضيوف بيت الله الحرام، وصولًا إلى ما نسميه "الاستجابة الاستباقية"، وهي التعامل مع الحالات قبل تفاقمها أو فور حدوثها، للتقليل من المضاعفات التي قد تنتج عن هذه الحالات.

التعامل مع البلاغات

وعن التعامل مع البلاغات في يوم عرفة، أكد أنه يتم بالتكامل والتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية، وبالتكامل القريب مع عناصر المنظومة الصحية، تعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي على الاستجابة للبلاغات والحالات بمستويات متعددة.

الفرق الراجلة والآليات الخفيفة

وتابع: "بدءًا من الفرق الراجلة والآليات الخفيفة مثل آلية "رفيدة"، وهي عربة مدولبة تعمل بالطاقة الكهربائية، يتم استخدامها في هذا الموسم لتمكين الفرق من تحريك المرضى والمصابين الذين تستدعي حالتهم الخدمة من الأماكن المزدحمة بسرعة ورشاقة ومرونة".

الآليات الأكبر حجمًا

واختتم: "وصولًا إلى أماكن تمركز وانطلاق تموضعَت استراتيجيًا، لتتمكن الفرق من تمرير الحالات من المرضى والمصابين إلى الآليات الأكبر حجمًا، ونقلها إلى المنشآت الصحية داخل وخارج المشاعر المقدسة بشكل سريع ومرن وسلس".

