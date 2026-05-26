تعرف على موعد إعلان نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل في الجيزة

أكدت المصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه سيتم إعلان نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر الموقع الرسمي للمديرية.

وأضافت المصادر بتعليم الجيزة، أنه جاري الانتهاء من عمليات المراجعة والتجميع النهائي للدرجات، وإعداد النتيجة في صورتها النهائية لرفعها كاملة على بوابة المديرية.

وأشارت المصادر، إلى أن الطلاب وأولياء الأمور سيتمكنون من الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي الخاص بالطالب، فور إتاحتها على الموقع الرسمي، مع إمكانية معرفة الدرجات في المواد الدراسية المختلفة بشكل مباشر.

واختتمت المصادر بتعليم الجيزة، أن النتائج ستكون متاحة أيضاً داخل المدارس في كشوف واضحة ودون أي مقابل مادي، مع التشديد على عدم تحصيل أي رسوم مقابل استخراج للشهادات أو الاطلاع على النتائج.

