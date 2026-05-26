محافظة الجيزة تضبط 45 طن زيوت طعام مستعملة و3 أطنان مبيدات حشرية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، التي نفذت حملات رقابية مكثفة على مدار يومين، استهدفت المنشآت غير المرخصة التي تقوم بإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وغش المبيدات الحشرية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وزيادة الإقبال على شراء السلع والمنتجات المختلفة.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن ضبط مخزن بحي العمرانية يقوم بإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة تمهيدًا لطرحها بالأسواق، مع التحفظ على 45 طنًا من زيت الطعام المستعمل. كما تم ضبط منشأة غير مرخصة بمدينة كرداسة تستخدم علامة تجارية مملوكة للغير، وبداخلها مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 3 أطنان من المبيدات الحشرية المغشوشة.

وأضاف المحافظ أنه تم كذلك ضبط سيارة فنطاس بحي الوراق تقوم بتهريب المواد البترولية، حيث تم التحفظ على 9000 لتر سولار قبل التصرف فيها بطرق غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على مديرية التموين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على الأسواق والمنشآت المخالفة، خاصة فيما يتعلق بالسلع التي تمس صحة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات للغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر، لما تمثله من خطورة على الصحة العامة للمواطنين .

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن المديرية تنفذ خطة رقابية متكاملة لإحكام السيطرة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري والتلاعب بالسلع ، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.