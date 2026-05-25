محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحي المبارك

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ؛ بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك .

وقال الدكتور أحمد الأنصاري في برقيته للرئيس: يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نحتفل بحلول عيد الأضحي المبارك أعاده الله عليكم وعلي مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير والبركات .

أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات التقدير والولاء والعرفان .

داعين المولي عز وجل أن يديم علي سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتي يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر .

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الأوقاف ، وفضيلة الأمام الاكبر شيخ الأزهر الشريف ، وفضيلة مفتي الديار المصرية ، والسادة الوزراء والمحافظين أعرب فيها عن تهنئته المقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعيآ المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

كما تقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .