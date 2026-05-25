الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجوم تُسدل الستار على حقبة تاريخية.. وداع مؤثر يهز الدوريات الأوروبية

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

مع نهاية موسم 2025-2026، لم تكن لحظات الحسم والتتويج وحدها هي العنوان الأبرز في الملاعب الأوروبية، بل خطفت مشاهد الوداع الأضواء، بعدما استعدت عدة أندية كبرى لتوديع أسماء صنعت تاريخًا طويلًا من الإنجازات والبطولات، وارتبطت بجماهيرها لسنوات طويلة.

أبرز الراحلين عن أنديتهم بعد نهاية موسم 2025-2026

محمد صلاح

في ليفربول، كتب النجم المصري محمد صلاح الفصل الأخير من رحلته التاريخية داخل ملعب أنفيلد، بعد مسيرة امتدت منذ صيف 2017، تحول خلالها إلى أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي.

وقاد النجم المصري “الريدز” لتحقيق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وعدة بطولات أخرى، كما ترك بصمة تهديفية استثنائية جعلته أحد أبرز نجوم البريميرليج في العصر الحديث.

روبرتسون

ولم يكن صلاح وحده من ودع جماهير ليفربول، بل رافقه الظهير الأسكتلندي أندرو روبرتسون، الذي أنهى رحلة استمرت تسعة أعوام، كان خلالها أحد الأعمدة الرئيسية في الجيل الذهبي للفريق، بفضل شخصيته القتالية وأدائه الثابت على مدار المواسم الماضية.

جوارديولا

أما مانشستر سيتي، فشهد نهاية حقبة كاملة برحيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بعد عشرة أعوام صنع خلالها أعظم فترات النادي تاريخيًا، بعدما قاده لحصد 20 لقبًا، بينها 6 بطولات دوري إنجليزي ودوري أبطال أوروبا والثلاثية التاريخية في 2023، ليغادر باعتباره أحد أهم المدربين في تاريخ كرة القدم الحديثة.

سيلفا

ودع النادي السماوي النجم البرتغالي برناردو سيلفا، الذي لعب دورًا محوريًا في نجاحات الفريق خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحول إلى أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي لمانشستر سيتي بفضل مهاراته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ستونز

كما سيرحل المدافع الإنجليزي جون ستونز عن مانشستر سيتي بعد مسيرة طويلة امتدت منذ عام 2016، تحول خلالها إلى أحد أهم عناصر الفريق في الحقبة الذهبية للنادي تحت قيادة بيب جوارديولا.

وشارك ستونز في مئات المباريات بقميص “السيتزنز”، وأسهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، بفضل قدرته الكبيرة على بناء اللعب وصلابته الدفاعية، ليغادر بعدما رسخ اسمه كأحد أبرز المدافعين في تاريخ مانشستر سيتي الحديث.

كاسيميرو

وسيغادر البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد بعد تجربة قصيرة لكنها مؤثرة، حيث لعب دورًا قياديًا مهمًا داخل الفريق منذ انضمامه قادمًا من ريال مدريد، فيما يودع كيران تريبير جماهير نيوكاسل بعد سنوات ساهم خلالها في إعادة الفريق إلى الواجهة الأوروبية.

أبرز الراحلين في الليجا

في إسبانيا، أعلن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نهاية رحلته مع برشلونة بعد أربعة مواسم شهدت تتويج الفريق بعدة ألقاب محلية، حيث وجّه رسالة مؤثرة لجماهير النادي أكد خلالها أنه يغادر بعدما قدم كل ما لديه داخل القلعة الكتالونية.

كما أسدل ريال مدريد الستار على مسيرة قائده داني كارفاخال، الذي أنهى رحلة امتدت لأكثر من عقدين داخل النادي الملكي، منذ تصعيده من أكاديمية الشباب وحتى تحوله إلى أحد قادة الفريق وأكثرهم تتويجًا بالألقاب القارية والمحلية.

وفي أتلتيكو مدريد، يستعد الفرنسي أنطوان جريزمان لإنهاء مشواره مع الفريق بعد سنوات طويلة شهدت تألقه كأحد أهم نجوم النادي، قبل انتقاله المرتقب إلى الدوري الأمريكي، ليضع نهاية لرحلة استمرت عبر فترتين مختلفتين بقميص “الروخيبلانكوس”.

أبرز الراحلين في البوندسليجا

وفي ألمانيا، انتهت رحلة ليون جوريتسكا مع بايرن ميونيخ بعد ثمانية أعوام حافلة بالألقاب، بينما يطوي جوليان براندت صفحة سبع سنوات مع بوروسيا دورتموند، بعدما أصبح أحد أبرز الأسماء في الفريق خلال السنوات الماضية.

وبين دموع الوداع ورسائل الامتنان، أسدل موسم 2025-2026 الستار على حقبة كاملة من النجوم الذين صنعوا المجد مع أنديتهم، تاركين خلفهم إرثًا كبيرًا سيظل حاضرًا في ذاكرة جماهير كرة القدم لسنوات طويلة.

