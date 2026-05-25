فتاوى| الإفتاء تواسي مشتاقي الحج غير القادرين: لا تشعر بالضعط فالله يعلم قدرتك ويقبل نيتك الصادقة.. الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق العام.. يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه؟

الإفتاء تواسي مشتاقي الحج غير القادرين: لا تشعر بالضعط فالله يعلم قدرتك ويقبل نيتك الصادقة

الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق العام

يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه وسبب تسميته بذلك

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثيرا من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

الإفتاء تواسي مشتاقي الحج غير القادرين

الكثير منا يرغب فى زيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، ولكنه لا يستطيع أيا كانت أسبابه، ويشعر بالحزن خاصة مع بدء موسم الحج ورؤية الحجاج، فيشتاق قلبه أن يكون مع أولئك الذين اصطفاهم الله لأداء هذه الفريضة.

الإفتاء تهون على مشتاقي زيارة بيت الله الحرام

ولكن دار الإفتاء المصرية هونت على كل من يرغب ويشتاق لزيارة بيت الله الحرام ولكنه لا يقدر، ووجهت رسالة طمأنينة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وقالت: الحج مفروض على المستطيع، فلا تشعر بالضغط إذا كنت غير قادر على السفر، الله تعالى يعلم قدرتك ويقبل منك النية الصادقة.

ما ثواب من عزم بصدق على أداء الحج ولم يقدر

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن ثواب من عزم على أداء الحج أو العمرة ولم يقدر.

وقال الأزهر للفتوى إن النية الصادقة والعزم على الحج متى تيسر من الأعمال التي لها ثواب الحج والعمرة.

واستشهد بما ورد عن سيدنا رسول الله ﷺ إنه قال: «.. إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ ». [أخرجه الترمذي]

وبينت ان المعنى: أن العبد بنيته الصادقة يحصل ثواب العبادة التي لم يستطع أداءها.. والحج والعمرة من جملة هذه العبادات.

أعذار تسقط وجوب الحج

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن أعذار فى تسقط وجوب الحج.

وقالت: من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج: القدرة على تحمُّل أعباء السفر ومشقَّاته، فلا حرج عليك أيها المسلم إذا ألمَّ بك عذر أو مانع جسدي عن الحج، فإن الحج مفروض على القادر المستطيع، ولك أجر النية الصادقة.

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟

قال الدكتور محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الطواف حول الكعبة المشرفة يحمل دلالات روحية وفلسفية عميقة، تتجاوز كونه حركة عبادية إلى كونه رمزًا للتجدد والبدء من جديد مع الله تعالى.

وبين خلال تصريح له، أن الطواف يتم عكس اتجاه عقارب الساعة، وكأن الإنسان يعيد ترتيب داخله ويبدأ صفحة جديدة، منوها أن بعض المتأملين في الفلسفة الإسلامية يرون في ذلك معنى رمزيًا لمحو ما مضى من أخطاء وذنوب، والعودة إلى “نقطة الصفر” الروحية في حياة الإنسان.

وأشار الى أن الطواف لو أُدِّي في الاتجاه المعاكس لكان فيه مشقة وعدم انسجام مع حركة الجسد، بينما في اتجاهه الحالي يأتي في منتهى السهولة والانسيابية، وهو ما يعكس حكمة إلهية في انسجام العبادة مع فطرة الإنسان.

ولفت الى أن هذا المعنى يتعزز عند استحضار أن الحاج يترك دنياه خلفه، فيطوف حول بيت الله وكأنه يعلن بداية جديدة خالصة لله، لا مكان فيها لأثقال الماضي أو تعلقات النفس.

وأشار إلى ان بعض المعاني الواردة في فضل الحج والعمرة تشير إلى عظيم الأجر لمن خرج قاصدًا بيت الله الحرام بنية صادقة، مؤكدًا أن الأصل في هذه الرحلة هو الإخلاص والتجرد من شواغل الدنيا والناس.

مشددا على أن من أعظم دروس الحج أن الإنسان لا يعتمد على نفسه، بل يتجرد من حوله وقوته، ويستحضر دائمًا قوله تعالى: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، لأن التوفيق كله من عند الله وحده.

الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق العام

حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات نحر الأضاحي وترك أثر دمها في الطريق العام.



وقال الأزهر للفتوى: ترك أثر الدم، وإلقاء مخلفات الذ.بح بعد الانتهاء منه في الطريق العام؛ لمن السيئات العظام، والجرائم الجسام التي تتنافى مع مقررات الشرع الشريف؛ لما في ذلك من إيذاء الناس، وإلحاق الضرر بهم.

وتابع: وسيدنا رسول الله يقول: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لسانه ويده ». أخرجه البخاري).

ونوه أنه يجدر التنبيه إلى أن النحر فى الأماكن المعدة والمُجهزة له هو الأصل؛ حرصا على الناس وعلى ما ينفعهم، وابتعادًا عن كل ما يكدر عيشهم أو يؤذي مشاعرهم وأبدانهم.

تجنب نحر الأضحية أمام الحيوانات الأخرى

وحذرت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ضمن حملتها الإلكترونية المستمرة للتوعية بأحكام الأضحية، من نحر الأضحية أمام الحيوانات الأخرى.

وقالت الإفتاء: “تجنَّب ذ.بح الأضحية أمام الحيوانات الأخرى لتفادي إثارة خوفها وتوترها”.

كما حذرت الإفتاء من المبالغة في إيلام الذ.بيحة او تعذيبها عند ذ.بح الأضحية.

وقالت: “لا يجوز تعذيب الذ.بيحة والمبالغة في إيلامها؛ للتمكن من ذ.بحها”.

وبينت أن الأضحية سُنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى المسلم أن يحرص على إحيائها على الوجه الذي يرضي الله تعالى.

وأشارت إلى أن الأضحية تعلمنا الطاعة لله والامتثال لأوامره، اجعل من أضحيتك عبادة خالصة لله.

موت الأضحية عند البائع قبل ذ.بحها من يتحمل الخسارة

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية من سائل يقول: "اتفقت مع تاجر على شراء أضحية وأعطيته جزءاً من ثمنها، والباقي يتم دفعه عند معرفة وزنها عند الذبح، ثم ماتت عند البائع موتاً طبيعياً، فعلى من يكون ضمانها؟".

وأجاب لاشين قائلاً: "الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عنه كتب السنة أن إحدى أمهات المؤمنين كسرت لضرتها إناءً فيه طعام، فقال صلى الله عليه وسلم: (إناء بإناء وطعام بطعام) وبعد: فإن مسألة الضمان، أي من أتلف شيئاً مملوكاً لغيره عليه أن يتحمل مغبة ما فعل ويضمن لصاحب الشيء قيمته إن كان قيمياً أو مثله إن كان مثلياً، هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، وليس كما يفهم العامة فهماً مغلوطاً مخالفاً لقواعد الشريعة الإسلامية حينما يقولون: "إن أخذ العوض حرام"، والله ليس أخذ العوض بحرام وإلا فشا وانتشر إهلاك أموال الناس دون ضابط وبلا أدنى حيطة، على الأقل يمكن أن يقال إن صاحب الشيء الذي أُتلف أو استُهلك بالخيار بين العفو وبين أن يطالب المعتدي على ماله بالإتلاف بغرم قيمته أو برد مثله إن كان مثلياً، وإذا طلب أخذ عوض ملكه فلا حرمة عليه ولا إثم".

يوم التروية 2026

ما هو يوم التروية 2026.. اليوم 25 مايو 2026 الموافق الثامن من شهر ذي الحجة 1447 ه، هو يوم التروية، الذي يستعد فيه حجاج بيت الله الحرام لأداء أول مناسك الحج الفعلية اقتداء بسنة الرسول الكريم.

ما هو يوم التروية

يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة ينطلق فيه الحجاج إلى منى , ويحرم المتمتع بالحج من مكة بعد الضحى , أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما , وعندما يصلون إلى منى يبيتون بها اتباعا للسنة, ويكثرون فيها من ذكر الله والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويمكثون في منى حتى فجر يوم عرفة فيصلون فيها خمس صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر . وهذا فجر يوم عرفة.

سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم

وسمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ وقيل: سمي بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام.

أعمال يوم التروية للحاج

1- الاغتسال ولبس ملابس الإحرام.

2. ينوي الحاج أداي مناسك الحج ويهل بالحج قائلا: «لبيك حجا».

3. يتجه الحاج إلى منى ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، قصرا بلا جمع، أما المغرب والفجر فلا يقصران.

4. يبيت الحاج في منى حتى طلوع شمس يوم عرفة، وإن ذهب إلى عرفة ولم يبت في منى فلا شيء عليه.

في هذا اليوم، يذهب الحاج إلى منى ضحى، بعد أن يحرم؛ لأنه قد تحلّل من إحرامه بعد أداء العمرة، ويكثر الحاج من التلبية وذكر الله والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

أعمال يوم التروية

يخرج الحاج من مكة في حدود الساعة العاشرة صباحًا متوجهًا إلى مِنى في يوم التروية وهو اليوم الثامن، وهناك يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع وهو يوم عرفة وهو في مِنى.

الأعمال المستحبة للحاج فى يوم التروية

وهناك أعمال مستحبة في يوم التروية وهي: الإحرام -نية الدخول في نسك الحج- يُحرِم في صبيحة يوم التروية بعد تحلله من العمرة، ويمكن الإحرام بعد الظهر أو بعد العصر أو في يوم عرفة.

ومن أعمال يوم التروية النزول في مِنى، فيتوجه الحج إلى مِنى لينزل فيها تحضيرًا لإتمام مناسك الحج، وكذلك من أعمال يوم التروية الصلاة: يصلي الحجاج الصلوات الخمس على أوقاتها قصرًا وليس جمعًا، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما الفجر والمغرب فلا يجوز قصرهما.

ويبيت الحجاج في منى ليلة التاسع من ذي الحجة وهذا من السنة، إذ إنه ليس بواجب، وأيضًا من أعمال يوم التروية الذكر والتكبير والتهليل والتحميد، ويستمر الحجّاج بالتلبية «"لبيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لكَ والمُلك لا شريك لك».

أعمال يوم التروية لغير الحاج

-الإكثار من الدعاء

-صيام التنفل، حيث إن الصوم واحد من العبادات المستحبة التي تقرب العبد من ربه، فضلا عن ثوابه العظيم

- الإكثار من ذكر الله

-الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

-قراءة أكبر كم من القرآن الكريم

- إخراج الصدقات

- التكبير والتهليل، لأنها تساهم في إدخال السرور على القلوب إلى جانب زيادة الخشوع والتقرب إلى الله.