الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

لا مساس بحقوق المواطنين.. وزير الأوقاف ينهي أزمة وقف عبد المنان بالمحافظات الثلاثة ويوجه بالتصالح فوراً

عبد الرحمن محمد

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعاً موسعاً بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور كل من الدكتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح محافظ دمياط، و اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس إبراهيم محجوب محافظ كفر الشيخ، بالإضافة إلى السيد اللواء ناصر فوزي رئيس مركز التخطيط لاستخدامات أراضي الدولة؛ وذلك بهدف مناقشة وحل الملفات التي أثقلت كاهل قاطني الأراضي الواقعة ضمن نطاق حجة الوقف المذكور.
وجاء هذا اللقاء في إطار حرص مؤسسات الدولة على التيسير على المواطنين الكرام، وسرعة الاستجابة لمطالبهم المشروعة، بالتوازي مع الحفاظ على مستحقات وحقوق الوقف، حيث أسفرت المباحثات عن إقرار حزمة من القرارات الحاسمة التي تضمن عدم المساس نهائياً بحقوق المواطنين في المحافظات الثلاث من أصحاب المراكز القانونية المستقرة والثابتة داخل نطاق وقف عبد المنان.
وتضمنت المقررات الرسمية توجيهات عاجلة للمحافظات الثلاث بالاستئناف الفوري لاستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء على الأعيان والعقارات الواقعة داخل المساحات المشمولة بحجة الوقف، تخفيفاً عن كاهل الأهالي، على أن يتم تسوية الأمر مالياً وعقارياً عبر تعويض هيئة الأوقاف المصرية بأراضٍ بديلة ومكافئة من أراضي الدولة التابعة لمركز التخطيط.


واختتمت الأطراف المعنية اجتماعها بالاتفاق على استمرار انعقاد اللجان المشتركة والمنبثقة عن هذا اللقاء بصفة دورية ومتتابعة، وذلك لإنهاء كافة أوجه المعاملات العالقة، وإيجاد الحلول القانونية والفنية لبقية النقاط المرتبطة بالوقف، تسريعاً لكل ما من شأنه تسهيل المعيشة على المواطنين وتأمين ملكياتهم في تلك المناطق.

 

