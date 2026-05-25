وزير الأوقاف يستعرض الترتيبات النهائية لاستقبال عيد الأضحى ويوجه بتشكيل غرف العمليات

عقد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعاً موسعاً مع قيادات القطاع الديني بالوزارة، للوقوف على آخر الترتيبات والتجهيزات النهائية المتعلقة باستقبال عيد الأضحى المبارك، والتي تشمل إعداد وتهيئة كافة المساجد والساحات المخصصة لإقامة الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية.

الترتيبات النهائية لاستقبال عيد الأضحى

وتناول اللقاء مراجعة كافة الإجراءات التنفيذية والترتيبات الخاصة بساحات الصلاة، مع التأكيد على أهمية وجود تنسيق كامل وشامل بين جميع المديريات والإدارات الفرعية التابعة للوزارة. وشدد الوزير على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والمعايير المعتمدة في اختيار وتحديد هذه الساحات وتنظيم الشعائر بداخلها، موجهاً بتكثيف جولات المتابعة الميدانية للتأكد من تنظيم صلاة العيد بالشكل الأمثل والمظهر اللائق الذي يليق بهذه المناسبة المباركة، وذلك عبر تفعيل دور غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة بالتكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات.

وفي سياق متصل، اطلع وزير الأوقاف على آخر المستجدات والتقارير الخاصة بمشروع صكوك الأضاحي الذي تنفذه الوزارة، ومتابعة المراحل المتعلقة بالتعاقدات وعمليات الشراء والتوريد والذبح.

وأكد على أهمية التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات الشريكة والمعنية بإنفاذ هذا المشروع، لضمان المراعاة الكاملة والالتزام بكافة الشروط والضوابط الشرعية والقانونية والصحية والبيطرية المعمول بها، مشيداً بالصيغة التكافلية للمشروع ودوره الملموس في مساندة وخدمة المواطنين وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية في شتى أنحاء البلاد.