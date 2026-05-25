ترامب: الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وإلا فلن نبرم اتفاقا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وإلا فلن نبرم اتفاقا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن اتفاقاً لإنهاء الحرب مع إيران قد يُبرم يوم الاثنين، في حين خفّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوقعات.

وتلتزم الولايات المتحدة وإيران بوقف إطلاق النار منذ 8 أبريل، بينما يسعى الوسطاء إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية، على الرغم من فرض إيران قيوداً على الملاحة في الخليج العربي وحصار الولايات المتحدة للموانئ الإيرانية.

وقال روبيو في نيودلهي، في إشارة إلى الاتفاق المحتمل: "اعتقدنا أننا قد نتوصل إلى بعض الأخبار الليلة الماضية، وربما اليوم، لكن لا ينبغي المبالغة في تفسيرها".

اتفاق قوي مطروح على الطاولة

وأضاف للصحفيين في العاصمة الهندية، حيث كان في زيارة رسمية: "لدينا ما أعتقد أنه اتفاق قوي مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضائق".

وتأتي تصريحات روبيو بعد أن قال ترامب يوم الأحد إنه طلب من مفاوضيه عدم "التسرع" في إبرام الاتفاق، في حين أشارت كل من واشنطن وطهران إلى إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق.







