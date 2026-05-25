ترامب: لن تكون هناك إلا الأخبار الجيدة.. أنا لا أبرم صفقات سيئة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن أي اتفاق محتمل مع إيران سيكون “جيداً وسليماً”، مؤكداً أنه لا يدخل في صفقات وصفها بأنها “سيئة”.

وأضاف ترامب أن الاتفاق الذي تسعى واشنطن للتوصل إليه مع طهران، في حال حدوثه، سيكون أفضل من الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما، معتبراً أن ذلك الاتفاق “منح إيران أموالاً نقدية ضخمة وفتح أمامها مساراً واضحاً نحو امتلاك سلاح نووي”.

وأوضح، عبر منصة “تروث سوشيال”، أن الاتفاق الجديد يختلف تماماً عن اتفاق أوباما، مشيراً إلى أنه “لم يُرَ بعد ولا يعرف أحد تفاصيله لأنه ما يزال قيد التفاوض”.

كما دعا ترامب إلى تجاهل من وصفهم بـ“الخاسرين” الذين ينتقدون الاتفاق دون معرفة تفاصيله.