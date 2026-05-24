قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح يودع الريدز بأسيست.. ليفربول يتعادل مع برينتفورد في البريميرليج
أحمد موسى: كنا بنشجع ليفربول عشان محمد صلاح
الداخلية السعودية: عقوبات رادعة لمن ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج
مصادر إيرانية تحذر من احتمالية فشل التفاهم في الوقت الراهن
أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من الحدود البيلاروسية
غياب نجم المنتخب في ودية روسيا لهذا السبب
وثيقة تأمين لصالح الزوجة.. شروط توثيق عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية
تراجع قوي في أسعار 8 سلع اليوم.. الشاي والمكرونة يسجلان أكبر انخفاض بالأسواق
سعر الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ 482.5 درهم
رئيس الوزراء: مصر حريصة على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وتدعم الحكومة الشرعية
خبيرة بيطرية تكشف الأسباب الخفية وراء انتشار الكلاب الضالة بالشوارع.. وهذا هو الحل
تستمر 4 ساعات متصلة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خبيرة بيطرية تكشف الأسباب الخفية وراء انتشار الكلاب الضالة بالشوارع.. وهذا هو الحل

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
شيماء مجدي

في ظل الجدل المتواصل حول ملف الكلاب الضالة المنتشرة داخل المدن المصرية، يظل هذا الموضوع من أكثر الموضوعات تعقيدا نظرا لصعوبة وزيادة تكلفة حلولها.

وفى هذا الصدد ،صرحت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، بأن التعامل مع ملف الكلاب الضالة لا يمكن أن يتم بمعزل عن منظومة متكاملة تجمع بين الإدارة البيئية والتشريعات الحازمة.

الكلاب الضالة.. ليست وسيلة لمكافحة المفترسات أو القوارض

وأكدت “زكي” أن الاعتقاد الشائع بأن الكلاب الضالة تمثل وسيلة لمكافحة الثعالب أو الذئاب أو القوارض هو تصور غير دقيق علميًا، موضحة أن هذه الكلاب لا تلعب دورًا بيئيًا منظمًا داخل السلسلة الغذائية في المناطق الحضرية.

الكلاب الضالة

وأشارت إلى أن انتشار الكلاب الضالة في بعض المناطق، خاصة القريبة من الظهير الصحراوي، يرتبط بشكل مباشر بتوفر مصادر غذاء عشوائية، مثل مخلفات الطعام وبقايا الذبح، التي تُعد العامل الأساسي في جذب هذه الحيوانات واستقرارها.

المخلفات العشوائية

وأوضحت أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في وجود الحيوانات بحد ذاته، بل في غياب الإدارة السليمة للمخلفات العضوية داخل المدن، حيث تؤدي بقايا الطعام ومخلفات الذبح غير المنضبطة إلى خلق بيئة جاذبة للحيوانات الضالة.

وأضافت أن ضبط منظومة النظافة العامة يمثل نقطة البداية لأي حل حقيقي، باعتباره العامل الأكثر تأثيرًا في الحد من انتشار هذه الظاهرة.


القطط في مواجهة القوارض

وفي جانب آخر من التصريحات، شددت “زكي” على أن القطط تمثل عنصرًا مهمًا في مكافحة القوارض داخل البيئة الحضرية، إلى جانب بعض الطيور الجارحة التي تلعب دورًا طبيعيًا في ضبط التوازن البيئي.

ولفتت إلى أن تراجع أعداد القطط في الشوارع خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تعرضها للافتراس من الكلاب أو اختفائها تدريجيًا، ساهم في حدوث خلل واضح في التوازن البيئي، انعكس في زيادة أعداد القوارض داخل بعض المناطق.

التحصين ضد السعار

وفيما يتعلق ببرامج التحصين ضد مرض السعار، أوضحت أن هذه البرامج تأتي ضمن استراتيجية عالمية تستهدف القضاء على المرض بحلول عام 2030، لكنها ليست وسيلة حماية مطلقة.

الكلاب الضالة


وأكدت أن فعالية التحصين تعتمد على عدة عوامل، من بينها الحالة المناعية للحيوان، وطريقة حفظ اللقاح، وتوقيت الجرعات، والالتزام بالجدول الزمني للتطعيم، مشددة على ضرورة عدم الاعتماد عليه كحل منفرد.

ماهى حلول أزمة الكلاب الضالة؟

وتطرقت “زكي” إلى برامج التعقيم باعتبارها أحد الحلول المطروحة للحد من أعداد الكلاب الضالة، لكنها أكدت أن تطبيقها يتطلب إمكانات تنظيمية ومالية كبيرة، إلى جانب وجود بنية تحتية مخصصة لاستقبال الحيوانات.

كما أوضحت أن إنشاء الشلاتر أو أماكن التجميع يمثل نموذجًا مطروحًا عالميًا، يمكن أن يشمل فتح باب التبني للحالات السليمة، والتعامل مع الحالات المرضية وفق بروتوكولات إنسانية منظمة تراعي الصحة العامة والرفق بالحيوان.

فجوة تشريعية في ملف المخلفات.

في سياق متصل، شددت “زكي” على أن غياب تشريع رادع خاص بإلقاء مخلفات الذبح في الشوارع يمثل فجوة قانونية خطيرة، مشيرة إلى أن هذه المخلفات قد تحتوي على بكتيريا وطفيليات تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

شلاتر الكلاب الضالة

وأضافت أن هذه الظاهرة لا تؤدي فقط إلى تلوث بيئي، بل تساهم أيضًا في جذب الحيوانات الضالة، ما يزيد من تعقيد الأزمة داخل المدن والمناطق السكنية.
وأكدت أن هناك بالفعل قوانين تنظم عمليات الذبح داخل المجازر وتجرم الذبح في الشوارع، إلا أن الإشكالية الأساسية تكمن في ضعف آليات التنفيذ على أرض الواقع، وغياب الرقابة الصارمة على المخالفات البيئية.

وأشارت إلى أن تفعيل هذه القوانين بشكل أكثر حسمًا من شأنه أن يحد من انتشار الظاهرة، ويقلل من الأعباء الواقعة على الأجهزة التنفيذية في متابعة المخالفات اليومية.

الكلاب الضالة

وأكدت على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات التنفيذية والبرلمان والجهات الرقابية، من أجل إصدار تشريعات واضحة ورادعة تضمن ضبط الشارع المصري، وتحقيق التوازن بين الصحة العامة وحماية البيئة.

وشددت على أن إدارة هذا الملف تتطلب رؤية شاملة تجمع بين التشريع والتطبيق والرقابة، لضمان معالجة جذور المشكلة وليس التعامل مع نتائجها فقط.

الكلاب الكلاب الضالة الدكتورة شيرين زكي الكلب الضال حل أزمة الكلاب الضالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

ترشيحاتنا

الكفتة المشوية

أسرار نجاح الكفتة المشوية وطعمها زي الحاتي

طاجن العكاوي

طاجن العكاوي يتصدر سفرة عيد الأضحى.. أكلة مصرية بطعم زمان

فيروس الإيبولا

نزيف غير مُبرّر .. ماذا يحدث لمصاب الإيبولا بعد 5 أيام؟

بالصور

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

فيديو

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: زمن يتسارع.. وذاكرة لا تنسى

أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب: أتوقع ضربة عسكرية أمريكية لإيران

المزيد