قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستيطان بالضفة.. وزير خارجية إيطاليا: يجب أن تدرك إسرائيل أن هناك حدا لا يمكنها تجاوزه
كريم فهمي عن شماتة فنان في شقيقه أحمد فهمي: مش عاوز أعرفه تاني
الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية
بدون النووي.. وثيقة تقترح 3 مراحل لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران| تفاصبل
مصرع 82 شخصا وفقدان 2 ونقل 128 للمستشفيات إثر انفجار منجم فحم شمالي الصين
وزير الصحة: الأهلي اعتذر عن السفر لبطولة أفريقيا لليد في الكونغو بسبب إيبولا
نواصل التطوير.. الصحة: 31 مليون مواطن ترددوا على العيادات الصحية الخارجية العام الماضي
عصام السقا: عشقي للخيل بدأ منذ الطفولة.. وأشعر بسعادة كبيرة
بروفايل متكامل للممولين.. ننشر مخططات الضرائب لتطوير المنظومة بالذكاء الإصطناعي
فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟
بحضور الأهل والأصدقاء .. الصور الأولى لزفاف نجل إدوارد
إعلام إيراني : 3 ملفات خلافية تعرقل التفاهم مع واشنطن وسط تحركات لتمديد وقف النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكلاب الضالة تستنزف المليارات.. الرفق بالحيوان تكشف عن خطة عاجلة لإنقاذ الشوارع والاقتصاد

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
محمد البدوي

قال الدكتور شهاب الدين عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، إن أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع وصلت إلى مرحلة حرجة وتجاوزت الخطوط الحمراء، مشيراً إلى أن المحافظات وأجهزة المدن بدأت بالفعل التحرك الفوري لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء للسيطرة على الظاهرة والحد من مخاطرها على المواطنين.

التكلفة الحقيقية للأزمة

وكشف عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم في برنامج “أحلام مواطن” المذاع عبر قناة “النهار” عن أن التكلفة الحقيقية للأزمة تخطت حاجز 3 مليارات جنيه، موضحاً أن الرقم المتداول سابقاً بشأن تكلفة الأمصال وعلاج حالات العقر، والذي يبلغ 1.7 مليار جنيه، لا يمثل سوى جزء من إجمالي الخسائر التي تتحملها الدولة.

تكاليف حملات التحصين البيطري

وأضاف أن الفاتورة الإجمالية تشمل تكاليف حملات التحصين البيطري للكلاب بالشوارع، ومصاريف تشغيل الفرق الميدانية والحملات اليومية، مؤكداً أن هذه المبالغ الضخمة كان يمكن توجيهها لدعم الاقتصاد الوطني حال تطبيق حلول استراتيجية مستدامة منذ البداية.

وأشار رئيس جمعية الرفق بالحيوان إلى بدء تفعيل مشروع “الشلاتر” كمأوى لجمع الكلاب بلا مأوى بعيداً عن المناطق السكنية، موضحاً أن عدداً من المحافظات انتهى بالفعل من تجهيز مواقع متخصصة لهذا الغرض.

مشروع طريق الأوتوستراد

وأوضح أن مشروع طريق الأوتوستراد بمدينة التبين، والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، دخل مرحلة التنفيذ لسحب الكلاب من شوارع القاهرة وتقديم الرعاية البيطرية لها، فيما انتهت محافظات بورسعيد والسويس ودمياط من تجهيز مواقعها بالكامل، بهدف الحد من التكاثر العشوائي وتحقيق منظومة الأمان البيئي، إلى جانب جاهزية مدينة العاشر من رمضان لتشغيل مركز متخصص لعزل الحيوانات بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية.

توفير بيئة إنسانية للحيوانات

وأكد أن هذه المنظومة تحقق توازناً بين حماية المواطنين من العقر وتوفير بيئة للحيوانات، بما يضمن عدم التعرض لانتقادات منظمات الرفق بالحيوان والجهات الحقوقية.

أسباب تفاقم الأزمة

وشدد عبد الحميد على أن تراكم القمامة والمخلفات في الشوارع يمثل السبب الرئيسي وراء زيادة تجمعات الكلاب الضالة، مؤكداً أن رفع القمامة وتنظيف الشوارع بشكل جذري يمكن أن يحل  50% من المشكلة فوراً، لأن الحيوانات تبحث دائماً عن مصادر الغذاء.

 الحفاظ على التوازن البيئي

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على التوازن البيئي، موضحاً أن الهدف ليس القضاء التام على الكلاب، وإنما تقليل الأعداد المتزايدة إلى مستويات آمنة ومنظمة داخل الشلاتر وخارج الكتل السكنية، بما يحافظ على التوازن البيولوجي.

التحصين البيطري الأوتوستراد الرفق بالحيوان الكلاب الضالة انتشار الكلاب الضالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

وادي دجلة

ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 12

ترشيحاتنا

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة للحجز

سعر الطماطم

الكيلو وصل كام؟.. سعر الطماطم اليوم الأربعاء 20 مايو وموعد انخفاضه

منحة التموين

الدفعة الأخيرة من الدعم الاستثنائي.. موعد صرف منحة التموين الـ 400 جنيه

بالصور

فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير المانجو؟

عصير المانجو
عصير المانجو
عصير المانجو

الأبيض يسيطر على إطلالة دينا فؤاد في أحدث ظهور .. أناقة ناعمة تخطف الأنظار

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

احذر.. التدخين في هذا العمر قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة

التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة
التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة
التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد