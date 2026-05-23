مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل رقيب أول، وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة ضابط صف بجروح طفيفة، إثر استهداف قوات إسرائيلية بطائرة مسيّرة مفخخة أُطلقت من لبنان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القتيل هو الرقيب أول نوام هامبرجر، ويبلغ من العمر 23 عاماً، وكان يخدم جندياً قتالياً متخصصاً في مجالي التكنولوجيا والصيانة ضمن الكتيبة التاسعة في اللواء 401 التابع للجيش الإسرائيلي.

وأضافت التقارير أن طائرة مسيّرة مفخخة أخرى سقطت في المنطقة نفسها بعد وقت قصير من الهجوم الأول، دون تسجيل إصابات إضافية في الحادث الثاني.