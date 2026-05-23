نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مصغراً لبحث تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم اجتماعاً أمنياً مصغراً يضم عدداً من الوزراء وكبار المسئولين الأمنيين والعسكريين لمناقشة أخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تزايد المخاوف الإسرائيلية من إمكانية التوصل إلى اتفاق لا يلبي الشروط التي تطالب بها تل أبيب.

ونقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي مطلع أن الاجتماع سيُخصص لتقييم مسار الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، ومراجعة التقديرات الأمنية الإسرائيلية بشأن البنود المطروحة في مسودة التفاهم الجاري بحثها عبر وساطات إقليمية ودولية.

وسيبحث المشاركون التداعيات المحتملة لأي اتفاق على الأمن الإسرائيلي ومستقبل المواجهة مع إيران.

يأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية زخماً متزايداً، بعدما أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة مشاورات مع فريقه للأمن القومي لدراسة الخيارات المتاحة بين مواصلة المسار التفاوضي أو العودة إلى التصعيد العسكري في حال تعثر المحادثات.

وتؤكد الإدارة الأميركية أن المفاوضات لا تزال مستمرة رغم وجود خلافات جوهرية بين الطرفين حول عدد من الملفات الأساسية.

وحسب مصادر إسرائيلية وأميركية، فإن نتنياهو يسعى للحصول على صورة أوضح بشأن طبيعة التفاهمات المطروحة بين واشنطن وطهران، في ظل مخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تقديم تنازلات أميركية قد تشمل تخفيف العقوبات أو الإفراج التدريجي عن أصول مالية إيرانية مقابل التزامات تعتبرها إسرائيل غير كافية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن اتصالات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية بين نتنياهو وترامب، وشاب بعضها التوتر نتيجة اختلاف وجهات النظر بشأن كيفية التعامل مع الملف الإيراني.

وفي الوقت الذي يفضل البيت الأبيض منح الجهود الدبلوماسية فرصة إضافية، ترى إسرائيل أن أي اتفاق يجب أن يتضمن قيوداً صارمة وقابلة للتحقق على البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى الحد من نفوذ طهران الإقليمي.