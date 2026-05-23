الرئيس العراقي: حريصون على دعم كل الجهود لاستعادة أمن المنطقة وإنهاء الحرب

أ ش أ

أكد الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم السبت، حرص بلاده على دعم كل الجهود لاستعادة أمن المنطقة وإنهاء الحرب.

وقال آميدي - في كلمة خلال حضوره احتفالية تخرج الدفعة الأولى من طلبة الجامعة الأمريكية، ونقلتها وكالة اﻷنباء العراقية (واع) – إن بلاده حريصة على دعم كل الجهود لاستعادة أمن المنطقة وإنهاء الحرب الدائرة، واحترام إرادات الشعوب فيها وتحقيق سلامٍ عادل ودائم بالدبلوماسية والحوار البناء.

وأشار آميدي إلى تعزيز سيطرة الدولة على ملف الأمن عبر مؤسساتها الدستورية العسكرية والأمنية، وحظر امتلاك السلاح أو استخدام أية قوة خارج المؤسسات الأمنية الدستورية.

وأكد ضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والقوى السياسية والمجتمعية لصيانة سيادة البلاد، وحماية استقلاله واتخاذ قرارات جريئة لتجاوز أزمات الأمن والمال والاقتصاد والقضاء على الفساد.