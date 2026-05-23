الاتحاد السكندري يضمن البقاء في الدوري عقب ثلاثية الإسماعيلي

حقق الاتحاد السكندري الفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بمرحلة الهبوط في الدوري المصري.

وتأكد بقاء الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز في الموسم المقبل، قبل الجولة الأخيرة من مجموعة الهبوط.

وسجل محمود علاء هف التقدم للاتحاد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، وأحرز جون إيبوكا الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 68 بعد تسديدة قوية على يمين حارس الدراويش، وأضاف إيبوكا الهدف الثالث في الدقيقة 82

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 35 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 20 في المركز الرابع عشر والأخير بجدول الدوري، وتأكد هبوطه لدوري المحترفين.



وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: خالد عبد الفتاح، مصطفى إبراهيم، محمود علاء، كريم الديب

الوسط: محمود عماد، محمد توني، أفشة

الهجوم: عبد الرحمن مجدي، أحمد عيد، مابولولو

بينما خاض الإسماعيلي المباراة بكشيل مكون من :

حراسة المرمى: عبد الرحمن محروس.

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، أحمد أيمن، محمد نصر، حسن منصور .

الوسط: محمد حسن، محمد إيهاب، إريك تراوري، محمد خطاري، خالد النبريص.

الهجوم: نادر فرج