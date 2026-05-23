الشوط الأول.. الاتحاد يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف في الدوري

انتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بتقدم زعيم الثغر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بمرحلة الهبوط في الدوري المصري

سجل محمود علاء هف التقدم للاتحاد في الدقيقة 42 من عمر المباراة

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: خالد عبد الفتاح، مصطفى إبراهيم، محمود علاء، كريم الديب

الوسط: محمود عماد، محمد توني، أفشة

الهجوم: عبد الرحمن مجدي، أحمد عيد، مابولولو

بينما خاض الإسماعيلي المباراة بكشيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبد الرحمن محروس.

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، أحمد أيمن، محمد نصر، حسن منصور .

الوسط: محمد حسن، محمد إيهاب، إريك تراوري، محمد خطاري، خالد النبريص.

الهجوم: نادر فرج