وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد السيد بالتتويج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة بسويسرا

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسلاح برئاسة الكابتن طارق الحسيني، و البطل المصري محمد السيد بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات كأس العالم لسيف المبارزة، المقامة بسويسرا خلال الفترة من 22 وحتى 24 مايو الجاري، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

ونجح محمد السيد في حصد الميدالية الذهبية عقب فوزه في المباراة النهائية على بطل المجر "تيبور أندراسفي" بنتيجة 15-12، بعد أداء قوي ومميز طوال مشواره في البطولة.

ويُذكر أن محمد السيد كان قد حقق إنجازًا تاريخيًا لرياضة سيف المبارزة المصرية، بعدما توج بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024.