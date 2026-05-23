باكستان تعلن إحباط مخطط إرهابي واعتقال 13 مشتبها بهم

أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب بباكستان، اليوم السبت، عن إحباط مخطط إرهابي كبير وإلقاء القبض على 13 إرهابيا مشتبها به ينتمون إلى تنظيمات محظورة مختلفة، وذلك خلال عمليات أمنية استباقية نفذتها على مدار الأسبوع الماضي في مختلف أنحاء الإقليم.

وأفاد المتحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب أن الأجهزة الأمنية نفذت 58 عملية نوعية مبنية على معلومات استخباراتية في عدة مناطق بهدف تفادي هجمات محتملة.. حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية.

وشملت هذه العمليات مداهمات في عدة مناطق، وخلال العمليات تم استجواب 58 مشتبها به، حيث جرى اعتقال 13 شخصا يُشتبه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية، وضبطت بحوزتهم أسلحة ومتفجرات ومواد أخرى محظورة.

وأوضحت إدارة مكافحة الإرهاب أنها صادرت 2010 جرامات من المتفجرات و8 أجهزة تفجير و4 عبوات ناسفة بدائية الصنع، بالإضافة إلى منشورات ومجلات تابعة لمنظمات محظورة وهواتف محمولة ومبالغ مالية، ووفقا للمتحدث، كان المشتبه بهم يخططون لاستهداف مكاتب وكالات إنفاذ القانون.

تأتي هذه العمليات استكمالاً لجهود سابقة، حيث كانت الإدارة قد أعلنت في 28 مارس عن احتجاز 36 إرهابياً، كما أعلنت في منتصف فبراير الماضي عن اعتقال 26 مشتبهاً به خلال شهر واحد ضمن حملة أمنية واسعة في الإقليم.