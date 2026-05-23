العاهل المغربي يصدر عفوا عن المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم في أحداث منافسات أمم إفريقيا

وأفاد بيان للديوان الملكي المغربي بأنه "اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرا بالعفو؛ لاعتبارات إنسانية، على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026".