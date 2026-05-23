الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد 24 مايو 2026 طقسًا ربيعيًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ثم يصبح حارًا نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويميل الطقس إلى الاعتدال أو البرودة خلال ساعات الليل، في استمرار لتحسن الأحوال الجوية واستقرار الأجواء الربيعية.





الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الأحد

الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية في الفترة من الساعة الرابعة صباحًا حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر الشديد من قبل قائدي المركبات.

الأمطار: توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، غير متوقع أن تكون مؤثرة بشكل كبير على الحركة المرورية أو الأنشطة اليومية.

نشاط الرياح: تنشط الرياح بسرعات تتراوح من 30 إلى 40 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر. وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (أسوان - أبو سمبل) على فترات متقطعة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في هذه المناطق.

السحب المنخفضة والرذاذ: توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 24 مايو 2026

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 31 درجة – الصغرى 19 درجة

الإسكندرية: العظمى 25 درجة – الصغرى 18 درجة

مطروح: العظمى 24 درجة – الصغرى 17 درجة

سوهاج: العظمى 35 درجة – الصغرى 19 درجة

قنا: العظمى 37 درجة – الصغرى 21 درجة

أسوان: العظمى 37 درجة – الصغرى 23 درجة

استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة

تشير التوقعات إلى استمرار تحسن درجات الحرارة واستقرار الأجواء الربيعية المعتدلة، حيث تنخفض الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 31 درجة بعد أن كانت قد تجاوزت 40 درجة خلال ذروة الموجة الحارة الأسبوع الماضي.

كما تنخفض الحرارة على جنوب الصعيد إلى 37 درجة في قنا وأسوان، مما يعكس عودة الطقس إلى معدلاته الطبيعية لفصل الربيع.



نصائح للمواطنين

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الإجراءات التالية: