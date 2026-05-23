قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد المونوريل .. مصر الدولة الوحيدة التي لا تحتفل بمشروعاتها
اتصال سعودي ـ قطري يؤكد تنسيق المواقف ودعم استقرار المنطقة
إصابة 9 أشخاص فى حادث مروع بمرسي مطروح بعد دهس سيارة عددا من المركبات.. أسماء
أسهل طريقة لسداد فاتورة الكهرباء بالموبايل
باكستان تعلن إحباط مخطط إرهابي واعتقال 13 مشتبها بهم
نقيب الفلاحين: لا علاقة للتقاوي بتلف البطيخ والطماطم.. التغيرات المناخية السبب
مركب مُسيّر يكشف التسريبات البترولية.. تفاصيل 7 مشروعات لطلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية
حادث مروع.. سيارة نقل تدهس عدد من المركبات وتصيب 9 أشخاص في مطروح| صور
وزير السياحة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف تطوير السياحة والآثار
بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات
واشنطن تايمز: إحالة مسودة اتفاق السلام بين واشنطن وطهران إلى قيادتي البلدين للحسم
ما حكم قول «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» في الركوع؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لعشرات الآلاف.. أوامر بإجلاء سكان مدينة في كاليفورنيا احتمالات انهيار أو انفجار خزان كيميائي

أوامر بإجلاء سكان مدينة في كاليفورنيا احتمالات انهيار أو انفجار خزان كيميائي
أوامر بإجلاء سكان مدينة في كاليفورنيا احتمالات انهيار أو انفجار خزان كيميائي
أ ش أ

صدرت أوامر لعشرات الآلاف من سكان جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بمغادرة منازلهم، إثر تحذيرات شديدة اللهجة أطلقتها السلطات من أن خزانا كيميائيا في منشأة لعلوم الفضاء يمر بحالة "أزمة نشطة" تهدد بانهياره أو انفجاره، في وضع وُصف بأنه "غير مسبوق".

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن فرق الإطفاء في مدينة "جاردين جروف" (جنوب لوس أنجلوس) تعاملت في البداية مع تسرب أبخرة من خزان سعة 34 ألف جالون يحتوي على مادة "ميثيل ميثاكريلات" المستخدمة في صناعة البلاستيك، قبل أن يتفاقم الوضع ويخرج عن السيطرة نتيجة دخول الخزان في حالة جموح حراري لا يمكن تأمينها.

وأدت هذه الأزمة إلى صدور أوامر إجلاء إجبارية شملت نحو 40 ألف شخص من سكان المنطقة المحيطة، كما أُغلقت أكثر من 12 مدرسة مؤقتا، وسط تحذيرات من المسؤولين الصحيين بأن انفجار الخزان قد يؤدي إلى إطلاق أبخرة عالية التطاير والسمية، تتسبب في مشاكل تنفسية حادة وإصابات خطيرة لمن يستنشقها.

وتواصل فرق الطوارئ جهودها على مدار الساعة لخفض درجة حرارة الخزان المتضرر باستخدام ستائر مائية لمحاولة كسب الوقت ومنع الكارثة، في حين أكدت السلطات المحلية أنه لا يزال من غير الواضح متى سيتسنى للمواطنين العودة إلى منازلهم بأمان.

إجلاء كاليفورنيا انهيار خزان كيميائي انفجار خزان كيميائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

ييس توروب

أحمد حسن يفجر مفاجأة: رحيل توروب بشكل رسمي عن الأهلي

ترشيحاتنا

المقاولون العرب

هبوط كهرباء الإسماعيلية رسميًا للدرجة بعد التعادل 2-2 مع المقاولون العرب

بتروجت يضرب حرس الحدود بثلاثية بالدوري

بتروجت يهزم حرس الحدود 3-0 في الدوري

صورة من اللقاء

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بايرن ميونيخ وشتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بفستان ذهبي فاخر في أحدث ظهور.. أناقة ملكية ولمسات ناعمة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير المانجو؟

عصير المانجو
عصير المانجو
عصير المانجو

الأبيض يسيطر على إطلالة دينا فؤاد في أحدث ظهور .. أناقة ناعمة تخطف الأنظار

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد