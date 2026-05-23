الأرصاد : متوسط درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في أيام العيد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط أمطار وعواصف في بعض المحافظات، مشيرة إلى أن اليوم شهد فرصًا لسقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على بعض محافظات شمال الدلتا ومناطق من القاهرة الكبرى.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فرص سقوط الأمطار غدًا ستقل بشكل ملحوظ، وستكون خفيفة وغير مؤثرة، مؤكدة أن فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة ضعيفة جدًا ولا تدعو للقلق.

وأوضحت منار غانم أن متوسط درجات الحرارة سيظل حتى يومي الخميس والجمعة حول المعدلات الطبيعية، بل وأقل من المعدلات المعتادة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 30 و32 درجة مئوية، مؤكدة أن الأجواء ستكون معتدلة، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح إلى جانب الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، لكنها لن تؤثر على حركة المرور، وإن كانت قد تتسبب في انخفاض طفيف بالرؤية الأفقية على بعض الطرق، مطالبة قائدي السيارات بالقيادة بهدوء تام.

وتابعت: "هناك توقعت بنشاط للرياح على بعض المحافظات، لن تكون مثيرة للرمال والأتربة"، مشددة على ضرورة توخي الحذر للمواطنين المتواجدين بالمناطق الساحلية الشمالية خلال ساعات الليل، مع أهمية اصطحاب جاكت خفيف بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلًا.