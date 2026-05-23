قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد المونوريل .. مصر الدولة الوحيدة التي لا تحتفل بمشروعاتها
اتصال سعودي ـ قطري يؤكد تنسيق المواقف ودعم استقرار المنطقة
إصابة 9 أشخاص فى حادث مروع بمرسي مطروح بعد دهس سيارة عددا من المركبات.. أسماء
أسهل طريقة لسداد فاتورة الكهرباء بالموبايل
باكستان تعلن إحباط مخطط إرهابي واعتقال 13 مشتبها بهم
نقيب الفلاحين: لا علاقة للتقاوي بتلف البطيخ والطماطم.. التغيرات المناخية السبب
مركب مُسيّر يكشف التسريبات البترولية.. تفاصيل 7 مشروعات لطلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية
حادث مروع.. سيارة نقل تدهس عدد من المركبات وتصيب 9 أشخاص في مطروح| صور
وزير السياحة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف تطوير السياحة والآثار
بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات
واشنطن تايمز: إحالة مسودة اتفاق السلام بين واشنطن وطهران إلى قيادتي البلدين للحسم
ما حكم قول «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» في الركوع؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف يعيد الحج تشكيل علاقة الإنسان بالناس؟.. باحثة بمرصد الأزهر توضح

الحج
الحج
محمد شحتة

أكدت الدكتورة ياسمين فاروق، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الحج لا يقتصر على كونه عبادة بين الإنسان وربه، بل يمتد ليشكل علاقة الإنسان بالآخرين على أسس إنسانية راقية، تعزز قيم التعايش والمساواة والتسامح.

وأوضحت خلال تصريح لها، أن الحج يغرس قيمة المساواة بشكل عملي، حيث يتخلى الحاج عن مظاهر الدنيا ويلبس لباسًا بسيطًا موحدًا، ويقف بين ملايين البشر دون تمييز في المنصب أو المال أو اللغة أو الجنسية، ما يجسد معنى الأخوة الإنسانية التي أكدها القرآن الكريم في قوله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة».

الاستفادة الحقيقية من الحج

وأشارت إلى أن هذه التجربة تعيد تذكير الإنسان بأن التفاضل الحقيقي بين الناس يكون بالتقوى، مستشهدة بالمعاني العامة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينفي التمييز بين البشر إلا بالتقوى والعمل الصالح، مؤكدة أن من يخرج من الحج بهذه القناعة يعود أكثر بعدًا عن التعصب والاحتقار.

وأضافت أن من أبرز القيم التي يرسخها الحج أيضًا الصبر والحلم والرحمة، نتيجة ما يتعرض له الحاج من زحام ومشقة وتنوع في الطباع واللغات، ما يجعله يتدرب عمليًا على ضبط النفس، وكظم الغيظ، ومساعدة الآخرين، والتسامح.

وأكدت أن الحج يمثل بيئة تربوية لاختبار الأخلاق وصقلها، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا»، موضحة أن هذه التجربة تكشف حقيقة الإنسان وتدفعه لتقديم الأفضل في سلوكه.

وأشارت إلى أن من الدروس المهمة أيضًا تربية الضمير الحي ومراقبة الله في السر والعلن، حيث يلتزم الحاج بالعبادات في الطواف والسعي والازدحام دون رقابة بشرية مباشرة، مستحضرًا قوله تعالى: «وما تفعلوا من خير يعلمه الله».

وأضافت أن الحج يعلّم الإنسان الوقوف عند حدود الله والانضباط الشرعي، من خلال الامتناع عن بعض المباحات أثناء الإحرام، تدريبًا عمليًا على الطاعة والالتزام، مؤكدة أن ذلك ينعكس بعد الحج على سلوك الإنسان في حياته اليومية.

ونوهت بأن الحج مدرسة متكاملة تعيد بناء الإنسان من الداخل، وتوازن المجتمع عبر ترسيخ قيم المساواة والأخوة، وتهذيب الأخلاق، وتعزيز الرقابة الذاتية، إلى جانب تعميق فقه الاختلاف وقبول التنوع دون صراع أو تعصب.

الأزهر الحج علاقة الإنسان المساواة ضبط النفس التسامح الأخلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

ييس توروب

أحمد حسن يفجر مفاجأة: رحيل توروب بشكل رسمي عن الأهلي

ترشيحاتنا

صورة متداولة لأسرة أسفل كوبري بالإسماعيلية

في دولة أفريقية.. الداخلية تكشف عن حقيقة صورة متداولة لملابس أسرة أسفل كوبري بالإسماعيلية

الاجهزة الأمنية

ضبط عاملين تعديا على شاب بعد اعتراضه على مضايقتهما سيدة بالموسكي

ارشيفيه

دهسه جرار زراعي.. مصرع طفل بإحدى قرى الدقهلية

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بفستان ذهبي فاخر في أحدث ظهور.. أناقة ملكية ولمسات ناعمة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير المانجو؟

عصير المانجو
عصير المانجو
عصير المانجو

الأبيض يسيطر على إطلالة دينا فؤاد في أحدث ظهور .. أناقة ناعمة تخطف الأنظار

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد