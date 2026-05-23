مسئولون باكستانيون يكشفون عن موعد رد الولايات المتحدة على المقترح الإيراني المحدث

قال مسئولان باكستانيان لوكالة “رويترز” إنه من المتوقع صدور رد الولايات المتحدة على المقترح الإيراني المعدل بحلول يوم الأحد.

وأكد مسئول باكستاني لـ"رويترز" أن مذكرة التفاهم ستكون "شاملة للغاية لإنهاء الحرب".

وأفادت ثلاثة مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إجراء اتصال هاتفي جماعي، اليوم، مع قادة دول الخليج ودول أخرى.

وذكر مسئولون أمريكيون مطلعون على الوضع أن هذا الاتصال مخصص لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية مع إيران.

جاء ذلك في تقرير لشبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية، أشارت فيه نقلا عن مصادرها إلى أن ترامب لا يزال يدرس المقترحات المطروحة ولم يتخذ قراره النهائي بعد، في حين صرّح مسؤول إقليمي للشبكة بأن بعض القادة لا يعرفون الخيار الذي يميل إليه الرئيس الأمريكي حتى الآن.

وكان ترامب حذر في تصريحات سابقة للشبكة ذاتها، اليوم، من أنه في حال عدم توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق، فإن العالم "سيكون أمام وضع يتعرض فيه بلد (إيران) لضربة لم يشهد مثلها أي بلد من قبل".