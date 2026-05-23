قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد المونوريل .. مصر الدولة الوحيدة التي لا تحتفل بمشروعاتها
اتصال سعودي ـ قطري يؤكد تنسيق المواقف ودعم استقرار المنطقة
إصابة 9 أشخاص فى حادث مروع بمرسي مطروح بعد دهس سيارة عددا من المركبات.. أسماء
أسهل طريقة لسداد فاتورة الكهرباء بالموبايل
باكستان تعلن إحباط مخطط إرهابي واعتقال 13 مشتبها بهم
نقيب الفلاحين: لا علاقة للتقاوي بتلف البطيخ والطماطم.. التغيرات المناخية السبب
مركب مُسيّر يكشف التسريبات البترولية.. تفاصيل 7 مشروعات لطلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية
حادث مروع.. سيارة نقل تدهس عدد من المركبات وتصيب 9 أشخاص في مطروح| صور
وزير السياحة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف تطوير السياحة والآثار
بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات
واشنطن تايمز: إحالة مسودة اتفاق السلام بين واشنطن وطهران إلى قيادتي البلدين للحسم
ما حكم قول «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» في الركوع؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئولون باكستانيون يكشفون عن موعد رد الولايات المتحدة على المقترح الإيراني المحدث

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال مسئولان باكستانيان لوكالة “رويترز” إنه من المتوقع صدور رد الولايات المتحدة على المقترح الإيراني المعدل بحلول يوم الأحد.

 وأكد مسئول باكستاني لـ"رويترز" أن مذكرة التفاهم ستكون "شاملة للغاية لإنهاء الحرب".

وأفادت ثلاثة مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إجراء اتصال هاتفي جماعي، اليوم، مع قادة دول الخليج ودول أخرى.

وذكر مسئولون أمريكيون مطلعون على الوضع أن هذا الاتصال مخصص لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية مع إيران.

جاء ذلك في تقرير لشبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية، أشارت فيه نقلا عن مصادرها إلى أن ترامب لا يزال يدرس المقترحات المطروحة ولم يتخذ قراره النهائي بعد، في حين صرّح مسؤول إقليمي للشبكة بأن بعض القادة لا يعرفون الخيار الذي يميل إليه الرئيس الأمريكي حتى الآن.

وكان ترامب حذر في تصريحات سابقة للشبكة ذاتها، اليوم، من أنه في حال عدم توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق، فإن العالم "سيكون أمام وضع يتعرض فيه بلد (إيران) لضربة لم يشهد مثلها أي بلد من قبل".

باكستان الولايات المتحدة المقترح الإيراني المعدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

ييس توروب

أحمد حسن يفجر مفاجأة: رحيل توروب بشكل رسمي عن الأهلي

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

سفينه تتبع الخط الملاحة RoRo تغادر ميناء دمياط

جانب من الحدث

تموين الوادي الجديد: حملات على المخابز والأسواق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية

ضبط 187 مخالفة ومصادرة 32 طن مخللات بالدقهلية

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بفستان ذهبي فاخر في أحدث ظهور.. أناقة ملكية ولمسات ناعمة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير المانجو؟

عصير المانجو
عصير المانجو
عصير المانجو

الأبيض يسيطر على إطلالة دينا فؤاد في أحدث ظهور .. أناقة ناعمة تخطف الأنظار

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد