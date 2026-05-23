تعرف على الخطة الاستثمارية لمحافظة دمياط

عقد الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، اليوم اجتماعًا مع قيادات المحافظة الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و المستشار شريف عوف المستشار القانونى للمحافظة .

حيث تناول اللقاء مناقشة ملفات عمل المحافظة ونسب الإنجاز خلال الفترة الماضية و رسم الملامح الأساسية لخطة عمل الفترة المقبلة.

كما تم متابعة أيضًا الموقف الخاص بالخطة الاستثمارية للمحافظة، و آخر الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

يذكر أن الدكتور حسام فوزى محافظ دمياط ، قد اجتمع مع رؤساء مجالس المدن ومديري المصالح الحكوميه لوضع الاستعدادات الخاصة باجازة عيد الاضحى المبارك.