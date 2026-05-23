سفينه تتبع الخط الملاحة RoRo تغادر ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25509 طن تشمل : 3200 طن مولاس و 50 طن كسب فول صويا و 9950 طن علف بنجر و 12309 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56948 طن تشمل : 3648 طن قمح و 28567 طن ذرة و 5500 طن فول صب و 4500 طن ابلاكاش و 8000 طن خردة و 4565 طن حديد و 2168 طن بضائع متنوعة .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1555 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 816 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2752 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 166543 طنًا ... بينما أوضح البيان أنه قد بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50482 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1209 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5006 حركة.

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 5960 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و كابلات كهربائية و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد واشارات و أوتوبيسات و معدات و ماكينات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – فرنسا -سلوفينيا – سلوفيكيا – التشيك - المجر – النمسا - الدنمارك .

إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج ، الامارات - البحرين - عمان - الكويت – السعودية - قطر .