الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

سفينه تتبع الخط الملاحة RoRo تغادر ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.


وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25509 طن تشمل : 3200 طن مولاس  و 50 طن كسب فول صويا و 9950 طن علف بنجر و 12309 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56948 طن تشمل : 3648 طن قمح و 28567 طن ذرة و 5500 طن فول صب و 4500 طن ابلاكاش و 8000 طن خردة و 4565 طن حديد و 2168 طن بضائع متنوعة .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1555 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 816 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2752 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 166543 طنًا ... بينما  أوضح البيان أنه قد بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50482 طنًا  .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1209 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5006 حركة.

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 5960 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و كابلات كهربائية و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد واشارات و أوتوبيسات و معدات و ماكينات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – فرنسا -سلوفينيا – سلوفيكيا – التشيك - المجر – النمسا - الدنمارك .
إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج ، الامارات - البحرين - عمان - الكويت – السعودية -  قطر  .

