تداول 14 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة .

بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( UMM AL HOUL ) والتى ترفع علم ليبريا و يبلغ طولها 290 مترا و بعرض 47 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالى 73300 طن من الغاز المسال ، بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER ) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC ) .



وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29391 طن تشمل : 11774 طن يوريا و 2600 طن مولاس و 9202 طن جبس معبأ و 110 طن كسب صويا و 600 طن أسمنت و 5105 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64411 طن تشمل : 2386 طن قمح و 12210 طن ذرة و 2200 طن حمص و 19000 طن فول صويا و 1933 طن خشب زان و 7514 طن ابلاكاش و 10840 طن خردة و 4500 طن حديد و 3828 طن بضائع متنوعة.



بينما أكد البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 413 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 37 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3368 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 180108 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50482 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6830 حركة .