دمياط توقع مع الوطنية للصحافة بروتوكول لاستغلال مواقع إعلانية بالمحافظة



شهد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاستغلال مواقع اعلانية بمحافظة دمياط .

وأوضح الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم اعتماد الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية ضمن الجهات والشركات المعتمدة بالمحافظة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك ، مؤكداً أن هذا الاعتماد يأتي في ضوء الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية فى هذا المجال، وكذا التنسيق الكامل مع الهيئة يضمن التنفيذ الأمثل لهذا المشروع ، ويحقق الرؤية الحضارية التي تليق بمكانة محافظة دمياط وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي أن الهيئة والمؤسسات القومية ستعمل من خلال ورشها ومطابعها المتطورة على تنفيذ كافة بنود هذا البروتوكول للمنشآت التجارية والطبية والإدارية بدمياط بأعلى جودة فنية، وبما يضمن الالتزام التام بالمعايير والنسق الحضاري الذي وضعته المحافظة.

جاء توقيع البروتوكول بحضور كل من: الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط وعن الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية الأستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة والأستاذة مروة السيسي أمين عام الهيئة، والأستاذ حمدي رزق والأستاذ عمرو الخياط عضوا الهيئة ، والاستاذ اياد أبو الحجاج مستشار الهيئة والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، والأستاذ طارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، والأستاذ علي سليمان مدير عام وكالة الأهرام، ، والأستاذ محمود عوض مدير عام وكالة أخبار اليوم والأستاذ محسن أبو المحاسن إعلانات اخبار اليوم والسادة مديري الإدارات المعنية بالمحافظة.