بسبب الدروس الخصوصية.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالسب والشتم في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله القائمة على النشر من شخصين وسيدتين لقيامهم بالتعدي عليها وشقيقتها بالضرب لاعتراضهما على الضوضاء الصادرة من أحد مراكز الدروس الخصوصية والتى تديره إحدى السيدتين بالعقار محل سكنهما بالغربية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/الجارى تبلغ لمركز شرطة المحلة من (إحدى السيدات "الظاهرة بمقطع الفيديو المشار إليه") بتضررها من (القائمة على النشر ، وشقيقتها) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والشتم لخلافات بينهم حول الجيرة وبسؤال الشاكية وشقيقتها أنكرا وأفادا بأن المذكورة هى من قامت بالتعدى عليهما بالسب والشتم ، لإعتراضهما على الضوضاء الصادرة من مركز دروس خصوصية تديره المذكورة وتبادلا الإتهامات فيما بينهم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين فى حينه .

وتولت النيابة العامة التحقيق إعمالاً لشئونها.. وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة حول مركز الدروس الخصوصية المشار إليه لكونه بدون ترخيص.