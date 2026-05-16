نوليا مصطفى تستعيد أناقة السبعينيات بإطلالة لافتة .. صور

خطفت الفنانة نوليا مصطفى الأنظار بإطلالة سبعينية مميزة أعادت للأذهان أجواء السينما الكلاسيكية، وذلك بعدما ظهرت مؤخرًا بلوك مستوحى من إطلالة الفنانة ميرفت أمين في فيلمها الشهير البحث عن فضيحة، أحد أبرز الأعمال الفنية التي ارتبطت بموضة وأناقة السبعينيات.



وشاركت نوليا مصطفى جمهورها مجموعة من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة كلاسيكية جمعت بين البساطة والرقي، مع لمسات عصرية أعادت تقديم روح الزمن الجميل بشكل مختلف ولافت.

وحظيت الصور بإعجاب واسع من متابعيها الذين أشادوا بجرأة الفكرة ودقة التفاصيل، مؤكدين أن نوليا مصطفى نجحت في استحضار ملامح الأناقة التي اشتهرت بها ميرفت أمين خلال فترة السبعينيات، مع الحفاظ على شخصيتها الخاصة ولمستها العصرية.



كما لاقت الإطلالة تفاعلًا كبيرًا من جمهور السوشيال ميديا، الذين اعتبروا أن العودة إلى صيحات الزمن الجميل تمنح الموضة طابعًا أكثر أناقة ورقيًا، خاصة مع الاهتمام المتزايد بإحياء الإطلالات الكلاسيكية خلال الفترة الأخيرة.

مسلسل أولاد الراعي

يذكر أن الفنانة نوليا مصطفى شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2026 من خلال مسلسل أولاد الراعي حيث جسدت شخصية سعاد الراعي، وهي سيدة أعمال ودكتورة، هذا الدور قدم صراعا من نوع خاص مع أشقاءها كل من ماجد المصري، خالد الصاوي، وأحمد عيد.



كما وصفت نوليا هذه الشخصية بأنها امرأة لا تهزم، لا أحد بريء تماما كما أن ردود الفعل حول هذا الدور لاقي إشادات واسعة ، كما وصفت بأنها شخصية مركبة ذات صراعات قوية.

كما شاركت في مسلسل للون الأزرق مع جومانا مراد ، ونجلاء بدر وإخراج سعد هنداوي في دور " إنجي".