كان ياما كان في غزة أفضل فيلم روائي طويل للأفلام العربية باختيار النقاد في مهرجان كان 2026

أقام مركز السينما العربية حفل توزيع جوائز النقاد للأفلام العربية في نسخته العاشرة، يوم 16 مايو، بمدينة كان الفرنسية، على هامش فعاليات سوق الفيلم ضمن الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي انعقد خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو.

وشهد الحفل تكريم عدد من أبرز الإنتاجات السينمائية العربية المستقلة خلال العام الماضي، إلى جانب الاحتفاء بشخصيات مؤثرة في دعم وتطوير صناعة السينما في المنطقة.

ومنح المركز جائزة «Game Changer» إلى فينسينزو بوجنو تقديرًا لدوره في دعم السينما العربية وتعزيز حضورها دوليًا، فيما حصل الفنان حسين فهمي على جائزة «شخصية العام» تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في دعم صناعة السينما.

وضمت لجنة التحكيم نقادًا من 75 دولة، حيث شاهدوا الأفلام المشاركة ضمن عملية تقييم شملت 10 فئات رئيسية، احتفت بالتميز في مجالات الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، إلى جانب الإخراج والتمثيل والتصوير والموسيقى والسيناريو والمونتاج.

قائمة الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية 2026