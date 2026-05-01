مركز السينما يعلن ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية قبل مهرجان كان

احتفاءً بمرور عقد من الزمن على تكريم التميز في السينما العربية، أعلن مركز السينما العربية (ACC) عن قائمة المرشحين للنسخة العاشرة من جوائز النقاد للأفلام العربية السنوية. ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في 16 مايو خلال حفل خاص يقام ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي لهذا العام في Plage des Palmes.

شهدت هذه النسخة رقماً قياسياً في لجنة التحكيم الدولية التي ضمت 307 ناقداً سينمائياً من 75 دولة، صوتوا لاختيار أبرز الأفلام العربية خلال العام الماضي. وكشفت القائمة النهائية للترشيحات عن تصدر فيلم "فلسطين 36" بـ 6 ترشيحات، يليه فيلم "زنقة مالقة"بـ 5 ترشيحات، ثم "اللي باقي منك" بـ 4 ترشيحات، بينما نالت أفلام "يونان"، و"كولونيا"، و"كان ياما كان في غزة" 3 ترشيحات لكل منها.

كما حصلت أفلام: "سماء بلا أرض"، "صوت هند رجب"، "عالم حزين وجميل"، "كعكة الرئيس"، "المستعمرة"، "هجرة"، و"عائشة لا تستطيع الطيران" على ترشيحين لكل فيلم.

تغطي ترشيحات هذا العام فئات متنوعة تشمل: أفضل فيلم روائي، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم قصير، أفضل مخرج، أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، وأفضل موسيقى، مما يعكس عمق وتنوع فن سرد القصص في المنطقة العربية.

تأسست "جوائز النقاد للأفلام العربية" على هامش الدورة الـ 70 لمهرجان كان السينمائي، وتنظم سنوياً بالشراكة مع منصة Festival Scope لتكريم أفضل الإنتاجات العربية للعام السابق. ومع وصولها للنسخة العاشرة، يؤكد مركز السينما العربية مجدداً على رسالته في دعم السينمائيين العرب وإيصال أصواتهم إلى المنصات العالمية.

القائمة النهائية للمرشحين:

أفضل فيلم روائي

كان ياما كان في غزة | طرزان وعرب ناصر | فلسطين

فلسطين 36 | آن ماري جاسر | فلسطين

اللي باقي منك | شيرين دعيبس | فلسطين

زنقة مالقة | مريم توزاني | المغرب

ملكة القطن | سوزانا ميرغني | السودان

أفضل سيناريو

عامر ناصر وماري ليغراند | كان ياما كان في غزة

شيرين دعيبس | اللي باقي منك

آن ماري جاسر | فلسطين 36

مريم توزاني ونبيل عيوش | زنقة مالقة

أحمد عامر ومحمد صيام | كولونيا

أفضل مخرج

مريم توزاني | زنقة مالقة

شيرين دعيبس | اللي باقي منك

طرزان وعرب ناصر | كان ياما كان في غزة

آن ماري جاسر | فلسطين 36

كوثر بن هنية | صوت هند رجب

أفضل ممثلة

ديبورا كريستيل ناني | سماء بلا أرض

مونيا عقل | نجوم الأمل و الألم

ياسمين المصري | فلسطين 36

كارمن مورا | زنقة مالقة

بنين أحمد نايف | كعكة الرئيس

أفضل ممثل

أدهم شكر | المستعمرة

نواف الظفيري | هجرة

ظافر العابدين | فلسطين 36

جورج خباز | يونان

أحمد مالك | كولونيا

أفضل موسيقى

أرمان عمار | هجرة

سعاد بشناق | يونان

أمين بوحافة | عائشة لا تستطيع الطيران

عمر الديب | كعكة الرئيس

فريا آردي | زنقة مالقة

أفضل مونتاج

أمیر فخر الدين | يونان

أحمد حافظ | كولونيا

قتيبة برهمجي، مكسيم ماتيس، وكوثر بن هنية | صوت هند رجب

هبة عثمان | المستعمرة

زينة أبو الحسن | كلب ميت

أفضل تصوير سينمائي

هيلين لوفار | فلسطين 36

مصطفى الكاشف | عائشة لا تستطيع الطيران

جو سعادة | عالم حزين وجميل

كريستوفر عون | اللي باقي منك

فريدا مرزوق | سماء بلا أرض

أفضل فيلم وثائقي

أسود على ضفاف دجلة | زرادشت أحمد | العراق

الخرطوم | أنس سعيد، راوية الحج، إبراهيم سنوبي، تيميا محمد أحمد، وفيل كوكس | السودان

50 متر | يمنى خطاب | مصر

الحياة بعد سهام | نمير عبد المسيح | مصر

دو يو لاف مي | لانا ضاهر | لبنان

أفضل فيلم قصير

المينة | رندا معروفي | المغرب

جميل جداً هنا | بسمة الشريف وكمال الجعفري | فلسطين

تشريح السيطرة | محمود الحاج | فلسطين

أنا سعيد لأنك ميت الآن | توفيق برهوم | فلسطين

تحت الأنقاض | نذير بوسلامة | تونس