حزب الله يدك معقل للاحتلال الإسرائيلي في البياضة جنوب لبنان

أعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، يوم الجمعة أنه عناصره استهدفت تجمّعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ​البياضة​ بطائرة مسيرة انقضاضية؛ وحققت إصابة مؤكدة.

وقال حزب الله في بيانه إنه دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النّار، والاعتداءات الّتي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:45 صباح الجمعة 2026-05-01، تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة ​البياضة​ بمحلّقة انقضاضيّة؛ وحقّقوا إصابةً مؤكدة".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح طفيفة في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة نفذه حزب الله في جنوب لبنان صباح اليوم.

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم نقل الجنديين إلى المستشفى وإبلاغ عائلتيهما، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.