ديني

الأوقاف تحذر من الوقوع في فخ النصب الإلكترونى.. اعرف إزاى تحمى نفسك
شيماء جمال

كشفت وزارة الأوقاف المصرية ضمن مباردة صحح مفاهيمك، عن معلومات مهمة عن النصب الإلكترونى ونصائح لكى لا يقع الشخص فى فخه ويكون فريسة له.

وقالت الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: “في زمن بقت فيه التكنولوجيا جزء من كل تفاصيل حياتنا، بقى الوعي والحذر ضرورة، علشان ما نقعش في فخاخ النصب الإلكتروني؛ لأن المؤمن كَيِّس فَطِن، يعني ذكي يميّز بين الصح والغلط، وما حدّش يقدر يضحك عليه”.

ليه ناس كتير بتقع في النصب الإلكتروني؟
وأوضحت أن: المحتالين ما بيسرقوش بالقوة، لكن بيستغلوا الطمع في الفلوس السهلة والرغبة في المكسب السريع، وبيقدّموا عروض خادعة زي:
حط 1000 جنيه وهتكسب 10,000 في أسبوع!
مبروك! كسبت جايزة كبيرة، اضغط هنا!
وظيفة بمرتب خرافي من غير خبرة!
 

لكن الحقيقة إن دي كلها أوهام، والمكسب السريع ده مش رزق حلال، ده مقامرة على فلوسك وقوت عيالك!
وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لستُ بالخبّ، وليس الخبّ يخدعني"؛
يعني مش بغش حد، لكن كمان محدش يقدر يغشني.

الحل؟ خليك واعي… واشتغل بجد!
وكشفت الحل وقالت: "بدل ما تدور على الربح السريع اللي في الآخر خسارة، استثمر في نفسك وطوّر مهاراتك، هو ده الطريق الحقيقي لزيادة دخلك:
اتعلم مهارة جديدة زي التصميم، البرمجة، التسويق، أو أي حرفة مفيدة.

اشتغل بجد وأتقن شغلك، وربنا يباركلك في رزقك.
ما تجريش ورا أي عرض مش واضح، واسأل وتأكد قبل ما تحط فلوسك في حاجة ما تعرفهاش".

وقالت: الوعي مش رفاهية… ده حماية ليك ولأسرتك.
ما تسمحش لحد يستغفلك أو يسرقك، وخلّي عقلك دايمًا حاضر.

قادة إيران
آودي
نيسان
The Voice Kids
