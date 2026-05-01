ديني

فرصة للشباب.. الأزهر يطلق مسابقة أفضل مقال إبداعي.. التفاصيل والجوائز

شيماء جمال

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن إطلاق مسابقة أفضل مقال إبداعي، في إطار جهوده العلمية والفكرية لدعم الطاقات الشبابية، وتشجيع الكتابة الهادفة التي تسهم في معالجة قضايا المجتمع والتطرف برؤية واعية وأسلوب مبتكر.
الفئة المستهدفة:
طلاب الجامعات المصرية (بمختلف المراحل الدراسية، والتخصصات، والجنسيات).
 الجوائز:
نشر المقال الفائز في مجلة المرصد.
نشر المقال في مجلتي Step Forward وUn Pas En Avant.
منح درع أفضل مقال إبداعي.
 

 شروط وضوابط المشاركة:
1- معالجة القضايا المطروحة بأسلوب إبداعي، مع تقديم رؤى جديدة ومختلفة، وتفنيد الشبهات المثارة.
2- الالتزام بلغة عربية سليمة، ووضوح في العرض والأسلوب.
3- أن يكون المقال أصيلًا ولم يُنشر مسبقًا في أي منصة إعلامية أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
4- يتراوح عدد كلمات المقال بين (1000 – 1500 كلمة)، ولن يُنظر في المقالات المخالفة لذلك.
5- يُفضَّل عدم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد المقالات، وفي حال استخدامها يُشترط الإفصاح الصريح عن ذلك، مع بيان الجهة أو الأداة المستخدمة، وتحديد المواضع والمهام التي تم توظيفها فيها.
6- تخضع جميع المقالات المقدمة لتحكيم علمي دقيق، من خلال لجنة علمية متخصصة من أعضاء مرصد الأزهر الشريف.
7- تؤول الملكية الفكرية لكافة المقالات المقدمة إلى مرصد الأزهر الشريف فور استلامها، ويكون للمرصد الحق الكامل في نشرها أو إعادة استخدامها وفق ما يراه مناسبًا.
8- إرسال سيرة ذاتية محدثة، مرفقة بصورة من الهوية الوطنية (الرقم القومي أو جواز السفر).
9- الالتزام بموعد التقديم المحدد
 

 آخر موعد لتلقي المشاركات:
15 مايو 2026م
 

نظام المسابقة:
تُعقد المسابقة بشكل ربع سنوي.
 

موضوعات المقالات (اختر أحدها):
-تعزيز الهوية والقيم المجتمعية في عصر الذكاء الاصطناعي: تحديات الواقع وآفاق المستقبل 
-أخلاقيات منسية: كيف نُعيد بناء المنظومة القيمية في مجتمعاتنا؟ 
- تفكيك الفكر المتطرف: تصحيح المفاهيم والرد على الشبهات 
-صناعة القدوة: من المسؤول؟ وكيف نُعيد تشكيل النماذج المؤثرة؟ 
-التعايش السلمي وقبول الآخر: بين المبادئ والتطبيق العملي 
- التربية المجتمعية ودورها في تحصين الأفراد ضد الانحراف والتطرف 
-ماذا ينتظر الشباب من المؤسسة الدينية في العصر الحديث؟ 
-دور القوانين في مواجهة القضايا غير التقليدية: هل تواكب الواقع؟ 
- جيل Z: التحديات النفسية والفكرية في عالم سريع التغير 
-الذكاء الاصطناعي بين الفرص والمخاطر: كيف نحمي أنفسنا ومجتمعاتنا؟ 
- وسائل الإعلام وتزييف الوعي: كيف يُصنع الواقع البديل؟ 
- الدراما وتأثيرها على العنف والجريمة: أداة توعية أم عامل خطورة؟ 
- الشباب في زمن الصراعات غير التقليدية: كيف تتشكل الأولويات؟ 
- بين الشائعات والأخبار المضللة: كيف نحمي المجتمع من التضليل؟ 
- الصحة النفسية والدعم المجتمعي: خط الدفاع الأول لحماية الشباب 
- العنف المجتمعي ضد المرأة: الأسباب وسبل المواجهة 
- حماية المرأة والطفل: دور التكامل بين المؤسسات والمجتمع 
- الاغتراب داخل الوطن: أسبابه وتأثيراته على الشباب 
- الأسرة في عصر السوشيال ميديا: كيف نحافظ على الترابط؟ 
- الرقابة الأسرية: بين الحماية والتقييد 
- هوس الشهرة والترند: هل أصبح النجاح وهمًا سريعًا؟ 
- المبادرات الشبابية: نماذج ملهمة لصناعة التغيير المجتمعي
 

ترسل المقالات على الإيميل التالي: [email protected]

