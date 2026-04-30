رابط التقديم في مسابقة 8000 معلم مساعد لغة عربية بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح باب التقديم لمسابقة التعاقد مع (8000) معلم مساعد لمادة اللغة العربية، للعمل بقطاع المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية؛ وذلك في إطار جهود الأزهر لدعم العملية التعليمية وسد احتياجات المعاهد الأزهرية من المعلمين.

موعد التقديم

ويبدأ التقديم في المسابقة اعتبارًا من يوم 15 مايو 2026، ويستمر حتى 29 مايو 2026، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية بالأزهر الشريف، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، من خلال الاستعانة بكفاءات تعليمية قادرة على أداء الرسالة الأزهرية، والمساهمة في بناء أجيال تجمع بين العلم والقيم والأخلاق.

رابط التقديم

وعلى الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والتفاصيل والمستندات المطلوبة من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg