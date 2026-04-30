مسابقة لتعيين 8000 معلم لغة عربية بالأزهر.. الشروط ورابط التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لمسابقة التعاقد مع 8000 معلم مساعد لغة عربية للعمل بقطاع المعاهد الأزهرية، بمختلف المراحل التعليمية، وفقًا للمحافظات المُعلنة.

وبين أن التقديم سيكون إلكترونيا من 15 حتى 29 مايو 2026، عبر بوابة الوظائف الحكومية: https://jobs.caoa.gov.eg

ويتوجب على المتقدمين الاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة والمستندات اللازمة من خلال الموقع الرسمي للإعلان.

وتتضمن التخصصات المطلوبة خريجي كليات اللغة العربية، كما يُسمح لخريجي كليات التربية و التعليم بالتقدم للمسابقة طالما استوفوا الشروط والسن القانوني المحدد للتقديم لعام 2026.

وشدد الإعلان على ضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة لتعيين 8000 معلم مساعدة لغة عربية بالكامل، محذرا من أنه لن يتم السماح لأي متقدم بدخول الامتحانات المقررة إلا بعد مراجعة أصول المستندات الرسمية.

وأوضح الجهاز أن بوابة الوظائف الحكومية هي الرابط الرسمي الوحيد لتقديم طلبات مسابقة لتعيين 8000 معلم مساعدة لغة عربية، داعيا المتقدمين إلى تحري الدقة عند إدخال البيانات الشخصية والمهنية، كما أشار البيان إلى أن المسابقة تغطي مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، وتستهدف توزيع المعلمين الجدد على المحافظات وفقا للاحتياجات الفعلية لكل قطاع تعليمي، مع الالتزام بالسن القانوني المحدد في الإعلان الرسمي.