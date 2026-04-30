الرئيس السيسي: "صنع في مصر" هدف استراتيجي لبناء اقتصاد قوي ومستدام
رئيس عمال مصر: مصر تشهد إعادة تأسيس شاملة للدولة الحديثة
الرئيس السيسي: تفعيل استراتيجية التشغيل الوطنية لتوفير وظائف مستدامة
الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن
تحذير شديد اللهجة.. ماذا قال معتمد جمال بمعسكر الزمالك قبل قمة الأهلي؟
مسابقة لتعيين 8000 معلم لغة عربية بالأزهر.. الشروط ورابط التقديم
أزمة بـ مطار تورنتو.. إيران تنسحب وكندا تتذرع بالحرس الثوري ومونديال 2026 يشتعل
حالات الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تفاصيل الضوابط
إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الامتحانات.. ورشة عمل بصيدلة بني سويف
فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ
جاهز للقمة .. زيزو يدخل حسابات توروب في مباراة الأهلي والزمالك
مسابقة لتعيين 8000 معلم لغة عربية بالأزهر.. الشروط ورابط التقديم

"التنظيم والإدارة" يعلن مسابقة لتعيين 8000 معلم مساعد لغة عربية بالأزهر.. اعرف هتقدم إزاى
شيماء جمال

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لمسابقة التعاقد مع 8000 معلم مساعد لغة عربية للعمل بقطاع المعاهد الأزهرية، بمختلف المراحل التعليمية، وفقًا للمحافظات المُعلنة.

رابط التقديم

وبين أن التقديم سيكون إلكترونيا من 15 حتى 29 مايو 2026، عبر بوابة الوظائف الحكومية: https://jobs.caoa.gov.eg

ويتوجب على المتقدمين الاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة والمستندات اللازمة من خلال الموقع الرسمي للإعلان.

وتتضمن التخصصات المطلوبة خريجي كليات اللغة العربية، كما يُسمح لخريجي كليات التربية و التعليم بالتقدم للمسابقة طالما استوفوا الشروط والسن القانوني المحدد للتقديم لعام 2026.

وشدد الإعلان على ضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة لتعيين 8000 معلم مساعدة لغة عربية بالكامل، محذرا من أنه لن يتم السماح لأي متقدم بدخول الامتحانات المقررة إلا بعد مراجعة أصول المستندات الرسمية.

وأوضح الجهاز أن بوابة الوظائف الحكومية هي الرابط الرسمي الوحيد لتقديم طلبات مسابقة لتعيين 8000 معلم مساعدة لغة عربية، داعيا المتقدمين إلى تحري الدقة عند إدخال البيانات الشخصية والمهنية، كما أشار البيان إلى أن المسابقة تغطي مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، وتستهدف توزيع المعلمين الجدد على المحافظات وفقا للاحتياجات الفعلية لكل قطاع تعليمي، مع الالتزام بالسن القانوني المحدد في الإعلان الرسمي.

لغة عربية مسابقة 8000 معلم الأزهر قطاع المعاهد

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

أبرد مكان فى الكون

ثلج يفوق الخيال.. كيف كشف العلماء أبرد مكان معروف في الكون؟

أفريقيا

قارة تنقسم .. كيف تعيد أفريقيا رسم خريطة الأرض؟

الأهلي

مصيره بيد الزمالك وبيراميدز.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

