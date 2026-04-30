الأوقاف: تجديد تكليف عدد من القيادات لتسيير الأعمال

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارات بتجديد تكليف عدد من القيادات بتسيير أعمال وظائف قيادية بديوان عام الوزارة وبعض المديريات، وذلك على النحو التالي:

_ تجديد تكليف سلوى عبد الغني عبد الباقي أبو مركب - كبير محققين بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف القانون؛ بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف.

_ تجديد تكليف الشيخ الطيب محمد حسان محمد - إمام وخطيب ومدرس أول بالمستوى الوظيفي الأولى «أ» بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية؛ بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الأقصر.

_ تجديد تكليف الدكتور محمود خليل سيد خليل - مفتش دعوة أول بالمستوى الوظيفي الأولى «أ» بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية؛ بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الجيزة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تحقيق الاستقرار الإداري، والاستفادة من الكفاءات المتميزة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الدعوي والإداري بمختلف قطاعات الوزارة.