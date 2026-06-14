قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اجتماعات القاهرة.. الفصائل الفلسطينية تسلم الوسطاء ردها على مقترح تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب
مسؤول أمريكي: هجوم إسرائيل على ضاحية بيروت محاولة لتخريب الاتفاق بين واشنطن طهران
ترامب يهاجم إسرائيل: ما كان ينبغي أن يقع هجوم يوم الاتفاق على بيروت
بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا
حسام حسن: التأهل لكأس العالم حلم ومسؤولية كبيرة على منتخب مصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية بقيمة 48.5 مليار جنيه
ماشي عكس .. القبض على قائد سيارة في القاهرة
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 14 يونيو 2026.. تراجع جديد بالبنوك
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء
حسام حسن: أتمنى أن يتجاوز محمد صلاح كل أرقامي
رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية
وزير الري: الدولة توليي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية الشواطئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 18 سجل 5350 جنيها

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

تشهد أسعار الذهب اهتماما واسعا من المواطنين والمستثمرين، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على حركة الذهب في الأسواق المحلية والدولية.

أسعار الذهب

ويحرص قطاع كبير من المتعاملين على متابعة تطورات أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بهدف الادخار والاستثمار أو لاتخاذ قرارات الشراء والبيع في التوقيت المناسب.

أسعار الذهب اليوم

العيارسعر البيع   سعر الشراء   
 
عيار 24   7,130 جنيه  7,075 جنيه   
عيار 21   6,240 جنيه  6,190 جنيه   
عيار 18   5,350 جنيه  5,305 جنيه   
عيار 14   4,160 جنيه  4,125 جنيه   
الجنيه الذهب  49,920 جنيه 49,520 جنيه  
الأونصة بالجنيه   221,810 جنيه220,035 جنيه 
الأونصة بالدولار  4,215.32 دولار

أسعار الذهب

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها معدلات العرض والطلب، والسياسات النقدية التي تنتهجها البنوك المركزية، ومستويات أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويعد انخفاض أسعار الفائدة أحد أبرز العوامل الداعمة لارتفاع الطلب على الذهب، نظرا لزيادة جاذبيته كملاذ آمن وأداة للحفاظ على قيمة المدخرات. 

في المقابل، قد يؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي أو زيادة العوائد على الأدوات الاستثمارية الأخرى إلى تراجع الإقبال على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب

الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن

ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية، بفضل قدرته على التحوط من المخاطر الاقتصادية والحفاظ على القيمة على المدى الطويل.

ويظل الذهب الخيار المفضل للعديد من المستثمرين خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، حيث ينظر إليه باعتباره وسيلة فعالة لحماية الثروات من تقلبات الأسواق.

ومع استمرار حالة الترقب في الأسواق المحلية والعالمية، تظل أسعار الذهب محل متابعة دقيقة من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، في ظل ارتباط تحركاته بالتطورات الاقتصادية العالمية وقرارات السياسة النقدية المرتقبة. 

وتشير التوقعات إلى استمرار تأثر أسعار المعدن النفيس بالمتغيرات الاقتصادية الدولية خلال الفترة المقبلة، ما يعزز أهمية متابعة مستجدات السوق بشكل مستمر.

ذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الذهب اليوم سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

لاعب كرة

«30 الف جنيه في الشهر».. نص أقوال ضحية لاعب كرة شهير في واقعة الزواج العرفي والسرقة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

زيادة غير مسبوقة.. القطاع الصحي يحصد أكبر نمو في مخصصات الموازنة بنسبة 98%

زيادة غير مسبوقة.. القطاع الصحي يحصد أكبر نمو في مخصصات الموازنة بنسبة 98%

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. بوابة مصر لجذب الاستثمارات العالمية

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. بوابة مصر لجذب الاستثمارات العالمية

محطة إدكو.. ورقة قوة مصرية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار

محطة إدكو.. ورقة قوة مصرية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار

بالصور

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد