انخفاض سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 18 سجل 5350 جنيها

تشهد أسعار الذهب اهتماما واسعا من المواطنين والمستثمرين، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على حركة الذهب في الأسواق المحلية والدولية.

أسعار الذهب

ويحرص قطاع كبير من المتعاملين على متابعة تطورات أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بهدف الادخار والاستثمار أو لاتخاذ قرارات الشراء والبيع في التوقيت المناسب.

أسعار الذهب اليوم

العيارسعر البيع سعر الشراء



عيار 24 7,130 جنيه 7,075 جنيه

عيار 21 6,240 جنيه 6,190 جنيه

عيار 18 5,350 جنيه 5,305 جنيه

عيار 14 4,160 جنيه 4,125 جنيه

الجنيه الذهب 49,920 جنيه 49,520 جنيه

الأونصة بالجنيه 221,810 جنيه220,035 جنيه

الأونصة بالدولار 4,215.32 دولار

أسعار الذهب

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها معدلات العرض والطلب، والسياسات النقدية التي تنتهجها البنوك المركزية، ومستويات أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويعد انخفاض أسعار الفائدة أحد أبرز العوامل الداعمة لارتفاع الطلب على الذهب، نظرا لزيادة جاذبيته كملاذ آمن وأداة للحفاظ على قيمة المدخرات.

في المقابل، قد يؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي أو زيادة العوائد على الأدوات الاستثمارية الأخرى إلى تراجع الإقبال على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب

الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن

ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية، بفضل قدرته على التحوط من المخاطر الاقتصادية والحفاظ على القيمة على المدى الطويل.

ويظل الذهب الخيار المفضل للعديد من المستثمرين خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، حيث ينظر إليه باعتباره وسيلة فعالة لحماية الثروات من تقلبات الأسواق.

ومع استمرار حالة الترقب في الأسواق المحلية والعالمية، تظل أسعار الذهب محل متابعة دقيقة من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، في ظل ارتباط تحركاته بالتطورات الاقتصادية العالمية وقرارات السياسة النقدية المرتقبة.

وتشير التوقعات إلى استمرار تأثر أسعار المعدن النفيس بالمتغيرات الاقتصادية الدولية خلال الفترة المقبلة، ما يعزز أهمية متابعة مستجدات السوق بشكل مستمر.