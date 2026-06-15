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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أزمات ماكينات الـATM وعلاقات مصر والعراق على أجندة لجان النواب اليوم

ماكينات الـATM
ماكينات الـATM
فريدة محمد

تشهد اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والعربية المهمة، في مقدمتها جاهزية البنوك لتوفير السيولة النقدية عبر ماكينات الصراف الآلي خلال فترات الذروة والأعياد، إلى جانب مستقبل العلاقات المصرية العراقية في ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة ببغداد.

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية قرارَي رئيس الجمهورية رقمي 217 و218 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، وذلك في إطار دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

طلبات الإحاطة المتعلقة بمدى جاهزية البنوك لتغذية

كما تبحث اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بمدى جاهزية البنوك لتغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM)، خاصة خلال المواسم والأعياد، في ظل شكاوى متكررة من نقص السيولة وتعطل بعض الماكينات، لاسيما في محافظات الأقاليم.

وفي السياق ذاته، تناقش لجنة الشئون العربية ملف العلاقات الثنائية المصرية العراقية، والفرص والتحديات المشتركة بين البلدين، بالتزامن مع تولي رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي مهام منصبه، وما يمثله ذلك من فرصة لدفع التعاون السياسي والاقتصادي بين القاهرة وبغداد خلال المرحلة المقبلة.

مجلس النواب اجتماعات اللجان النوعية الملفات الاقتصادية

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