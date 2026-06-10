رئيس البورصة: مجلس النواب شريك رئيسي في دعم البيئة المحفزة للاستثمار

استقبل عمر رضوان رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب في مقر البورصة المصرية بمنطقة وسط القاهرة وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البورصة المصرية والمؤسسة التشريعية، بما يسهم في دعم جهود تطوير سوق رأس المال وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.

وفي بداية اللقاء قدم الدكتور الوحش التهنئة لعمر رضوان بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد ومن جانبه، استعرض رئيس البورصة المصرية التطورات التي يشهدها سوق الأوراق المالية، والجهود المبذولة لزيادة معدلات القيد والتداول، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى توسيع قاعدة المستثمرين والشركات المقيدة.

وأكد رئيس البورصة المصرية أهمية التعاون مع مجلس النواب باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن تطوير سوق رأس المال يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز تنافسية السوق المصرية.

من جانبه، أشاد وكيل مجلس النواب بالدور الذي تقوم به البورصة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير قنوات تمويل فعالة للشركات، مؤكدًا حرص المجلس على استمرار التنسيق والتشاور مع البورصة المصرية بشأن القضايا ذات الصلة بسوق المال، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير سوق رأس المال، وسبل نشر الثقافة المالية والاستثمارية، وتعزيز الوعي بأهمية البورصة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص البورصة المصرية على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم جهود تطوير سوق الأوراق المالية ويرسخ دوره كمنصة فعالة لتمويل الشركات وتحقيق التنمية المستدامة.