اللون الأخضر يسيطر علي أسواق المال العربية.. والبورصة المصرية تربح 22 مليار جنيه

أسواق المال العربية ختام الثلاثاء:

-البورصة المصرية تربح 22 مليار جنيه

-مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

أسواق المال الإماراتية تربح 1.83 مليار درهم

سيطر اللون الأخضر علي أسواق المال العربية اليوم إذ ارتفعت “مصر، السعودية، السعودية، الكويت، البحرين، مسقط، قطر والإمارات فيما تراجعت الأردن.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" حركة أسواق المال العربية ختام اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026.

البورصة المصرية

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية ختام التعاملات اليوم الثلاثاء ,زادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة نحو 22 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي 3.761 تريليون جنيه.

وفي الختام قفز المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" نحو 0.95% عند مستوى 52374 نقطة مع ارتفاع التجاري الدولي بنحو 2.2%.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان 1.54% عند مستوى 15580 نقطة، بينما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" متساوي الأوزان 1.31% عند مستوى 21458 نقطة.

وتم التداول في تلك الأثناء على 2.5 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 8.88 مليار جنيه عبر 189.2 ألف عملية.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا بمقدار 142.29 نقطة، وأنهى تعاملاته عند مستوى 11115.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليار ريال سعودي.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 315 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 203 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أيضا، مرتفعًا بـ 137.46 نقطة ووصل إلى مستوى 22887.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال سعودي، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم.

أسواق المال الإماراتية

أقفل مؤشر سوق دبي المالي جلسة يوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.9% أو 50 نقطة عند 5785 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 696 مليون درهم.

وشهد سوق دبي ارتفاع أسهم 37 شركة من أصل 56 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت 9 شركات، وبقيت 7 شركات على ثبات.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.8% عند 9561 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.14 مليار درهم.

ومن أصل 94 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 60 شركة، بينما انخفضت أسهم 25 شركة، وبقيت 9 شركات على ثبات.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 7624.90 نقطة، مرتفعا بـ 34.3 نقطة، أي نسبة 0.452 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 7590.62 نقطة.



وبلغت قيمة التداول 35 مليونا و166 ألفا و216 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 26.1 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 46 مليونا و967 ألفا و750 ريالا.



وأظهر التقرير الصادر عن بورصة مسقط أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.325 %، عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 36.65 مليار ريال عماني.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 190.33 نقطة، أي بنسبة 1.89%، ليصل إلى مستوى 10282.37 نقطة.



وتم خلال الجلسة تداول 165 مليونا و242 ألفا و905 أسهم، بقيمة 427 مليونا و11 ألفا و801.965 ريال، عبر تنفيذ 24334 صفقة في جميع القطاعات.



وارتفعت في الجلسة أسهم 49 شركة، فيما انخفضت أسهم شركتين أخريين، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.



وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 618 مليارا و251 مليونا و160 ألفا و787.326ريال، قياساً بـ 607 مليارات و647 مليونا و111 ألفا و148.530 ريال، في الجلسة السابقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 103.76 نقطة، أي ما يعادل 1.21% ليبلغ مستوى 8714.25 نقطة.



وتم تداول 477.5 مليون سهم عبر 26692 صفقة نقدية بقيمة 118 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 91.62 نقطة، أو 1.07%، ليبلغ مستوى 8684 نقطة من خلال تداول 287.7 مليون سهم عبر 15144 صفقة نقدية بقيمة 40.9 مليون دينار.



كما كسب مؤشر السوق الأول 111.73 نقطة، أي نسبة 1.23%، ليبلغ مستوى 9172.90 نقطة من خلال تداول 189.7 مليون سهم عبر 11548 صفقة بقيمة 77 مليون دينار.



وأضاف مؤشر (رئيسي 50)، 159.12 نقطة، أو 1.67 %، ليبلغ مستوى 9695.08 نقطة من خلال تداول 259.5 مليون سهم عبر 12270 صفقة نقدية بقيمة 35.8 مليون دينار.



مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,978.48 نقطة بارتفاع قدره 1.22 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 955.84 نقطة بارتفاع قدره 0.43 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و630 ألفًا و237 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 732 ألفًا و447 دينارًا بحرينيًا نُفذت من خلال 112 صفقة.



وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 50.49% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.36%، لتنهي تداولاتها عند مستوى 3977.07 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.9 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 24.8 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 7015 صفقة.