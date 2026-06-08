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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طرح بنك القاهرة بالبورصة في الربع الأخير.. و10 شركات بترول تستعد للقيد المؤقت

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

كشف هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن بنوك الاستثمار المنوط بها إدارة عملية طرح بنك القاهرة ترجّح أن يكون الربع الأخير من العام الجاري التوقيت الأمثل لإتمام هذا الطرح.

وأكد السيد، على هامش مؤتمر اقتصادي عُقد اليوم، وجود إقبال واسع واهتمام ملحوظ من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بالاكتتاب في بنك القاهرة، مشيراً إلى أن هذا الزخم يعكس الثقل الاستثماري للبنك وما يحظى به السوق المصرية من ثقة لدى المستثمرين الدوليين.

وأوضح أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تضطلع بدور محوري بوصفها الجهة المرجعية المركزية المنوطة بمتابعة برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذه، مؤكداً أن قراراتها وتوصياتها تتسم بالصفة الإلزامية تجاه الجهات الحكومية ذات الصلة.

وعلى صعيد مستهدفات السوق، أفاد السيد بأن الحكومة تسعى إلى إتمام إجراءات قيد 20 شركة في البورصة المصرية قبل نهاية يونيو الجاري، ضمن مساعي توسيع قاعدة الشركات المدرجة وضخ مزيد من الحيوية في سوق المال.

وأضاف أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن قائمة تضم 10 شركات تابعة لقطاع البترول، تمهيداً لإدخالها مرحلة القيد المؤقت في خطوة أولى ضمن مسار تأهيلها للطرح العام في البورصة.

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