مفاجأة مدوية.. الهلال يدرس استبعاد كريم بنزيما من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال يدرس إجراء تغيير مهم في قائمته الخاصة بالبطولات المحلية، من خلال استبعاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من قائمة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع الإبقاء على قيده في قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وبحسب ما ذكره الصحفي بن جاكوبس، فإن إدارة الهلال تدرس هذا السيناريو للاستفادة من مقعد اللاعب الأجنبي في المسابقات المحلية، ضمن خطتها لتدعيم الخط الأمامي بصفقة هجومية جديدة، دون الاستغناء نهائيًا عن خدمات بنزيما.

وفي حال تنفيذ القرار، سيقتصر ظهور المهاجم الفرنسي مع الهلال على مباريات دوري أبطال آسيا، بينما يغيب عن منافسات الدوري السعودي وكأس الملك، وهو ما سيكون أحد أبرز القرارات الفنية المنتظرة خلال الميركاتو الصيفي، في حال إتمام التعاقد مع المهاجم الجديد.