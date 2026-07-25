قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطار الغردقة يستقبل 137 رحلة دولية اليوم في ذروة الحركة السياحية
وزير الخارجية : تعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا وتطوير العلاقة مع رابطة الآسيان
صلاح يشعل الميركاتو.. 4 نجوم عرب ينتظرون الحسم في صيف الانتقالات الساخن
موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة 15%
ليفاندوفسكي مهنئا زملاءه في برشلونة بالتتويج بكأس العالم: سعيد جدًا من أجلهم
بقيادة عموتة.. موعد ودية الأهلي أمام برشلونة على ملعب "كامب نو"
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 5990 جنيهًا
رئيس مجلس القيادة اليمني: ميليشيا الحوثي تصر على المقامرة بمصالح الشعب
لماذا سمي شهر صفر الخير؟.. 10 أسباب ينبغي أن يعرفها كثيرون
عبد العاطي يبحث مع إيران وعُمان خفض التصعيد وتأمين التجارة العالمية
استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته في قصف سابق للاحتلال على قطاع غزة
اتركوني وربي.. شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين مش طرحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة مدوية.. الهلال يدرس استبعاد كريم بنزيما من الدوري السعودي

كريم بنزيما
كريم بنزيما
سارة عبد الله

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال يدرس إجراء تغيير مهم في قائمته الخاصة بالبطولات المحلية، من خلال استبعاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من قائمة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع الإبقاء على قيده في قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وبحسب ما ذكره الصحفي بن جاكوبس، فإن إدارة الهلال تدرس هذا السيناريو للاستفادة من مقعد اللاعب الأجنبي في المسابقات المحلية، ضمن خطتها لتدعيم الخط الأمامي بصفقة هجومية جديدة، دون الاستغناء نهائيًا عن خدمات بنزيما.

وفي حال تنفيذ القرار، سيقتصر ظهور المهاجم الفرنسي مع الهلال على مباريات دوري أبطال آسيا، بينما يغيب عن منافسات الدوري السعودي وكأس الملك، وهو ما سيكون أحد أبرز القرارات الفنية المنتظرة خلال الميركاتو الصيفي، في حال إتمام التعاقد مع المهاجم الجديد.

الهلال كريم بنزيما الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

الزمالك

صدمة جديدة في الزمالك وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة

أحمد سارى

الاتحاد السكندري يوقف أحمد ساري 6 أشهر بعد أزمة مكاري يونان

الأهلي

أمير هشام: الأهلي يرغب في ضم المزيد من الصفقات.. وهؤلاء أبرز المرشحين

ترشيحاتنا

كريم بنزيما

مفاجأة مدوية.. الهلال يدرس استبعاد كريم بنزيما من الدوري السعودي

دي يونج

هل تغير إصابة دي يونج حسابات برشلونة؟.. فليك يراهن على بدائل خط الوسط

ماندي وميسي

مدافع الجزائر يكشف تفاصيل تدخل ميسي: اعتذر لي فورًا.. وكان يستحق الطرد

بالصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

بيطري المنيا: ضبط 324 كيلو جرامًا لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد