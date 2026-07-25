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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدافع الجزائر يكشف تفاصيل تدخل ميسي: اعتذر لي فورًا.. وكان يستحق الطرد

ماندي وميسي
ماندي وميسي
محمد بدران

كشف عيسى ماندي، مدافع منتخب الجزائر، تفاصيل التدخل الذي تعرض له من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال إحدى المباريات، فى كأس العالم مؤكدًا أنه لم يدرك خطورة اللقطة أثناء سير اللقاء، وإنما اكتشف ذلك بعد مشاهدة الإعادة في غرفة الملابس.

وقال ماندي، في تصريحات تلفزيونية، إن الفارق بين اللاعبين داخل أرض الملعب والمشجعين أمام شاشات التلفاز كبير، موضحًا أن الجماهير تستطيع إعادة مشاهدة اللقطة خلال ثوانٍ ومعرفة تفاصيلها، بينما لا يملك اللاعبون هذه الرؤية أثناء المباراة.

وأضاف: "شعرت بضربة قوية، لكنني لم أدرك وقتها حجم قوة التدخل، وبعد المباراة وفي غرفة الملابس بدأت أشعر بألم في كاحلي، ثم شاهدت الإعادة وأخبروني أن التدخل كان يستحق بطاقة حمراء".

وأوضح مدافع الجزائر أنه لم يفكر مطلقًا خلال المباراة في إمكانية طرد ميسي، مشيرًا إلى أنه لم يستوعب خطورة التدخل إلا بعد انتهاء اللقاء ومشاهدة اللقطة مرة أخرى.

واختتم ماندي تصريحاته بالإشادة برد فعل قائد منتخب الأرجنتين، قائلًا: "فهمت من ملامح وجه ميسي واعتذاره السريع أنه أدرك ما فعله، وكانت أول ردة فعل منه أن سألني مباشرة: هل أنت بخير؟ وكان واضحًا من ملامحه أنه يعرف حجم التدخل الذي قام به".

عيسي ماندي الجزائر كأس العالم تدخل ميسي

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